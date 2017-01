Toon Van Lankvelt, al doilea canadian la CVM Tomis

De săptămîna trecută, Toon Van Lankvelt este al 14-lea jucător din lotul campioanei României la volei masculin, CVM Tomis Constanţa. În vîrstă de 25 de ani, Van Lankvelt joacă pe postul de extremă. A evoluat în naţionala de juniori a Canadei, apoi în cea de seniori, cu care a ocupat locul 2 la Jocurile Mondiale Universitare de la Bangkok şi la Cupa Panamericană, ambele în 2008. La nivelul formaţiilor de club, a jucat la Bisons, echipa Universităţii Manitoba, reuşind să obţină mai multe distincţii individuale de-a lungul timpului. CVM Tomis este a treia echipă europeană pentru voleibalistul canadian, după C.M.S. National Alexandroupolis (Grecia, prima ligă, 2007-2008) şi Dionysos Volley (Cipru, prima ligă, 2008-2009). „Am ales Constanţa pentru că este un club important şi pentru că îl cunosc pe Stelio (n.r. - antrenorul principal Stelio De Rocco). Mi-a fost antrenor la echipa naţională timp de două sezoane. Este un antrenor bun, la o echipă de valoare, şi mă bucur că am şansa de a evolua pentru Tomis. Despre voleiul românesc ştiam puţine înainte să ajung aici, doar ce aflasem de la Stelio şi de la Steve Brinkman, care a jucat aici anul trecut. Steve a avut numai cuvinte de laudă despre clubul din Constanţa şi despre oamenii de aici. Obiectivele mele? Vreau să repetăm performanţele din sezonul trecut, pe plan intern, dar cel mai important este să evoluăm cît mai bine în Cupele Europene”, a spus Van Lankvelt, care a debutat deja în formaţia constănţeană, în meciurile amicale cu VfB Friedrichshafen de săptămîna trecută. „Toon are nevoie de timp pentru a se adapta, pentru că s-a integrat în lot în ziua în care am ajuns la Friedrichshafen şi am fost nevoit să-l introduc imediat în echipă. Avem dificultăţi destul de mari la preluare şi este nevoie de el, spun eu. Îl cunosc de mulţi ani, i-am urmărit progresele în ultima perioadă. Este un jucător de echipă naţională şi sînt sigur că ne va ajuta în acest sezon”, a declarat Stelio De Rocco despre compatriotul său.