Top 10 piese cu șanse de a câștiga Eurovision

Redactorii revistei „Paris Match“ au întocmit un Top 10 al pieselor cu cele mai mari șanse de a câștiga finala Eurovision 2017, care va avea loc pe 13 mai, la Kiev. La ediția din acest an a Eurovision vor participa 43 de țări. Artiştii cu cele mai mari şanse de câştig sunt (ordinea este artist/ piesă/ țară):

1. Alma/ "Requiem"/ Franța

2. Francesco Gabbani/ "Occidentali's Karma"/ Italia

3. Isaiah Firebrace/ "Don't Come Easy"/ Australia

4. Robin Bengtsson/ "I Can't Go On"/ Suedia

5. Kristian Kostov/ "Beautiful Mess"/ Bulgaria

6. Salvador Sobral/ "Amar Pelos Dois"/ Portugalia

7. Ilinca ft. Alex Florea/ "Yodel It! "/ România

8. Blanche/ "City Lights"/ Belgia

9. SunStroke Project/ "Hey Mamma!"/ Moldova

10. Jana Burčeska/ "Dance Alone"/ Macedonia

Topul și piesele selectate sunt disponibile la adresa:



http://www.parismatch.com/Culture/Medias/Eurovision-2017-nos-10-candidats-favoris-1222139