Top cadouri de Crăciun

Aproximativ 35,1% dintre românii care au răspuns întrebărilor unui sondaj realizat de către GfK CR Academy Bruxelles nu intenţionează să dea în acest an nici un ban pe cadourile de Crăciun. Alţi 44,65% intenţionează să cheltuie între 1-50 de euro, 11,9%, între 51 şi 100 de euro, 6,73% între 101 şi 250 de euro, şi 1,51% între 251 şi 500 de euro. De asemenea, 66,62% dintre românii chestionaţi sunt de părere că vor cheltui mai puţini bani pe cadouri în acest an prin comparaţie cu trei ani în urmă, spre deosebire de 19,74% care estimează că vor cheltui cam aceeaşi sumă şi de 13,64% care estimează că vor cheltui mai mulţi bani. În privinţa cadourilor oferite, în opţiunile românilor pe primul loc se situează în acest an articolele de îmbrăcăminte şi accesoriile (cum ar fi genţile sau eşarfele), cu 59,09% dintre opţiuni, urmate de alimente sau băuturi - 49,57% dintre opţiuni, de cosmetice (28,27%) şi de cărţi (10%). În ceea ce priveşte gadgeturile, doar foarte puţini români doresc să ofere de Crăciun un iPad (0,57%), un iPhone sau un smartphone (1,28%), un DVD player (1,56%), un aparat foto sau o rama digitală (1,14%). Sondajul a fost realizat în luna septembrie pe un eşantion de 12.750 de persoane din 12 ţări europene şi SUA şi a vizat obiceiurile privind oferirea cadourilor în perioada sărbătorilor de iarnă.

• ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ACCESORII • Şi la nivelul UE, sondajul a indicat că 50% dintre europeni intenţionează să le ofere celor dragi articole de îmbrăcăminte sau accesorii cum ar fi genţile sau eşarfele, ceea ce a făcut din acestea Cadoul numărul 1 de Crăciun. \"În vremuri economic nesigure, îmbrăcămintea şi accesoriile pot fi articole la modă, practice şi care nu ruinează portofelul\", a explicat Ed Burstell, director de achiziţii la Liberty, un magazin de lux din centrul Londrei.

• JUCĂRII • Jucăriile s-au clasat pe locul 2 în topul popularităţii de acest Crăciun pentru unul din trei europeni. Acest lucru a fost valabil în special în Portugalia (47%), Franţa (44%) şi Spania (42%). Cu toate acestea, rezultatele au fost uşor diferite în Europa Centrală, unde cosmetice cum ar fi parfumurile sau rujurile s-au clasat pe locul al doilea, devansând jucăriile.

• CĂRŢI • Pe locul al treilea în studiul GfK s-au situat cărţile. Potrivit sondajului, 24% dintre europeni intenţionează să cumpere o carte, cu Republica Cehă (43%) şi Ungaria (36%) în partea de sus a topului, urmate de Spania (27%), Franţa (26%) şi Marea Britanie (25%).

• RESTUL… • Produsele cosmetice s-au situat pe locul al patrulea în topul cadourilor vizate de Crăciun în acest an, fiind urmate de alimente şi băuturi. În continuare, locurile au fost ocupate de CD-uri, DVD-uri, software pentru console de jocuri, bijuterii, ceasuri de mână şi articole pentru casă şi grădină. Darurile cele mai nepopulare s-au dovedit abonamentele sau statutul de membru în diverse cluburi şi organizaţii.