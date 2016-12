TOPALU - Proiecte pentru dezvoltarea comunei

Primarul comunei Topalu, Gheorghe Murat, a declarat că înceracă, în această perioadă, obţinerea ultimelor avize pentru un proiect care va fi introdus prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, măsura 322, „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, care are o valoare de 800.000 de euro. Potrivit lui Gheorghe Murat, proiectul cuprinde reabilitarea unităţilor de învăţămînt din localitate (şcoală şi grădiniţă), dotarea căminului cultural cu aparatură electronică şi costume populare, precum şi achiziţionarea pentru anumite situaţii de urgenţă a unei maşini pentru stingerea incendiilor şi a unei bărci de salvare în caz de inundaţii. „Sînt diverse lucruri care ne trebuie pentru care încercăm să accesăm fonduri europene. Aceste proiecte pot fi realizate doar cu fonduri de la Uniunea Europeană”, a spus primarul Gheorghe Murat, care a adăugat că proiectul pe Măsura 322 va fi depus la sfîrşitul acestei luni pentru aprobare. Gheoghe Murat a mai spus, de asemenea, că aşteaptă de aprox. un an aprobarea unui proiect pe Ordonanţa nr. 7 din 19 ianuarie 2006, privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din mediul rural. Considerat unul dintre cei mai activi primari din judeţ, primarul Gheorghe Murat a adăugat că mai are în derulare cîteva proiecte ambiţioase. Printre proiectele importante ale primarului se numără amenajarea a două porturi turistice în satele Capidava şi Topalu, reabilitarea Cetăţii Capidava şi alimentarea cu apă a satului Capidava. De asemenea, primarul Gheorghe Murat a spus că va mai aplica un proiect privind introducerea reţelei de canalizare şi construirea unei staţii de epurare în satul Topalu. De asemenea, primarul din Topalu are în vedere şi dezvoltarea sectorului agricol, pentru care a realizat un proiect privind realizarea unei reţele de irigaţii cu circuit închis.