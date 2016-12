Topalu a încasat 13 goluri la Dorobanțu

Duminică, în Campionatul Județean de fotbal, a avut loc etapa a patra. Iată rezultatele înregistrate - SERIA NORD: Ulmetum Pantelimon - Pescarul Ghindăreşti 4-2 (Constantin Olaru 15, 48, Ion Marin 20, Constantin Pericică 67 - Viorel Gavrilă 59, Iulian Aghei 70); Viitorul Cuza Vodă - Sportul Tortoman 1-5 (Alexandru Grozea 60 - Stelian Marin 17, 57, Marius Ciobanu 37, 70, Selciuc Chiazim 75); Viitorul Tîrguşor - Gloria Seimeni 1-1 (Laurențiu Gherase 72 - Ionuț Ilie 30); SC Horia - Pescăruşul Gîrliciu 0-2 (Ionuț Recobeanu 11, 44); Viitorul Fîntînele - Voinţa Săcele 4-2 (Stelian Butcaru 33, 90, Constantin Popescu 50, Marcel Onea 74 - Nicolae Boșcă 18, 70); Recolta Nicolae Bălcescu - Dunaris Topalu 13-0 (Liviu Ștefan 2, Florin Ștefan 9, 31, 35, 41, 49, 53, 85, Ionuț Goreac 33, Ciprian Ștefan 40, 80, Vasilică Tudor 64, Emil Nedelcu 89). Meciul Dacia Mircea Vodă - Dunărea Ciobanu a fost amânat pentru data de 30 noiembrie 2014. În clasament conduc Fîntînele și Gîrliciu, cu câte 12 puncte, urmate de Tortoman, cu 9 puncte.

SERIA SUD: AS Independența - Speranţa Nisipari 2-3 (Ionuț Bănică 44, Vasile Geană 68 - Cristian Gîri 9, 68, 72); Sport Prim Oltina - Trophaeum Adamclisi 3-3 (Engin Chiazîm 23, 63, 78 - Daniel Oprescu 12, Vasile Barangă 40, Cristian Cotabiță 73-autogol); CS Peştera - Tineretul Valea Dacilor 8-0 (Adrian Moga 5, 68, Alexandru Banciu 15, 28, 38, 57, 87, George Ștefan 36); Castelanii Castelu - Voinţa Cochirleni 0-0; Viitorul Cobadin - AS Ciocîrlia 3-0 (Marian Hristoaie 11, Nicolae Beci 73, 76); Danubius Rasova - Inter Ion Corvin 10-0 (Constantin Olah 7, 45, Alexandru Ghiță 23, 47, Marian Ciaușu 51, Adrian Barbu 73, Andrei Vlădăceanu 79, 86, 87, Gabriel Vlad 81); Marmura Deleni - AS Carvăn 3-1 (Mihai Lazăr 80, Florentin Dinu 82, Ciprian Decu 90+2 - Marius Moșteanu 75). În clasament conduc Peștera, Rasova, Nisipari (un meci mai puțin) și Cobadin, cu câte 9 puncte, departajate de golaveraj.

SERIA EST: Gloria Albeşti - Farul Tuzla 3-4 (Ștefan Moacher 12, Ion Fodor 64, Ion Șchiopu 75 - Eren Asan 25, 66, 77, Florin Lupu 31); CS II Agigea - Olimpia Constanța 6-3 (Aurel Alexandru 15, 73, Gabriel Chelariu 23, Cristian Mitran 44, Ovidiu Popescu 79, Marian Șerban 84 - Tase Grosu 35, 78, Vlad Jipa 65); Fulgerul Chirnogeni - Voinţa Siminoc 2-2 (Ionuț Stîngă 14, George Basa 50 - George Seceleanu 17, Claudiu Spătaru 38); AS Bărăganu - Luceafărul Amzacea 1-4 (Nicolae Tianu 47 - Cristian Curelaru 19, George Iordache 42, Ionuț Curelaru 69, Dumitru Pleșa 89); Viitorul Mereni - Viitorul Pecineaga 1-2 (Cristian Rizea 17 - Marian Egner 16, 50); Atletic 2 Mai - Şcoala de Fotbal Mangalia 4-1 (George Tudor 10, Cristian Vasilache 11, Erdin Acmambet 30, Bogdan Bucur 90+3 - Alexandru Văduva 44); GSIB Mangalia - Oil Terminal Constanţa 2-5 (Denis Murgu 20, Claudiu Sauciuc 80 - Robert Pîrvu 3, Cristian Pintilie 5, 40, Ionuț Caracostea 56, Cezar Năstase 86). În clasament conduce Pecineaga, cu 12 puncte, urmată de 2 Mai, cu 10 puncte, Oil Terminal, Albești și Agigea II, cu câte 9 puncte.