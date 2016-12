Topire record a banchizei arctice

Suprafaţa banchizei arctice a ajuns, în această vară, la cea mai mică valoare măsurată vreodată, doborând precedentul record ce data din 2007, în condiţiile în care topirea gheţurilor s-a accelerat tot mai mult, sub efectul încălzirii globale, a anunţat, miercuri, National Snow and Ice Data Centre (NSIDC). Imaginile realizate prin satelit arată că banchiza s-a redus până la 3,4 milioane de kilometri pătraţi, pe 16 septembrie, ceea ce pare să fie cea mai mică suprafaţă a banchizei arctice din acest an, au precizat specialiştii NSIDC. Această valoare reprezintă, totodată, jumătate din suprafaţa minimală pe care gheţurile arctice o ocupau în mod normal pe timpul verii, în urmă cu peste trei decenii.

Recordul de topire a banchizei din 2007 a fost doborât pe 18 august, când suprafaţa minimală a gheţurilor arctice a scăzut la 4,10 milioane de kilometri pătraţi, comparativ cu 4,17 milioane de kilometri pătraţi din 2007. Pe 4 septembrie, suprafaţa acoperită cu gheaţă a scăzut pentru prima dată sub valoarea de 4 milioane de kilometri pătraţi, stabilind astfel un nou record pentru ultimii 33 de ani, de când au început să se realizeze măsurători prin satelit. NSIDC a observat schimbări profunde în structura banchizei arctice, care în trecut era formată din multiple straturi de gheaţă acumulate de-a lungul anilor, iar mare parte dintre ele rezistau mulţi ani după aceea. Însă, în ultima vreme, banchiza este formată din ce în ce mai mult din gheaţă sezonieră, mai puţin groasă şi care se topeşte rapid în timpul verii.