Topoloveni, povestea unui succes tradiţional românesc

Într-o lume în care majoritatea alimentelor de pe rafturile magazinelor sunt pline de conservanţi, nu este de mirare că tot mai mulţi români se îndreaptă către producătorii tradiţionali autohtoni, în căutarea unor produse naturale, preparate după reţete transmise din generaţie în generaţie. Printre mărcile a căror calitate este recunoscută la nivel naţional, dar şi internaţional, se numără şi celebrul Magiun natural de prune Topoloveni. Istoria acestuia începe în jurul anului 1900, când a fost înfiinţată, în localitatea argeşeană Topoloveni, o fabrică de magiun. În 1914, fabrica apare în înscrisuri oficiale, sub denumirea de „Cooperativa din Topoloveni”, unde se producea magiun din prune şi din alte fructe. În 1972, acesta se transformă în „Întreprinderea de legume şi fructe Piteşti”, pentru ca, în 1981, să devină „Întreprinderea de prelucrarea şi industrializarea legumelor şi fructelor Topoloveni”. Povestea de succes a magiunului de Topoloveni începe abia în 2001, când fabrica a fost preluată de SC Sonimpex Serv Com SRL, al cărei unic acţionar este Bibiana Stanciulov, ajutată de fiica sa, Diana. Un an mai târziu, a fost lansat produsul Magiun natural de prune - Produs tradiţional. „Până în 2001, societatea noastră era dealer de conserve pentru armată, distribuind, printre altele, şi produsele Topoloveni. În 2001, când fabrica a fost scoasă la licitaţie, am depus dosarul şi am achiziţionat liniile de rachiuri, de deshidratate şi de magiunuri”, a declarat Diana Stanciulov. Linia de rachiu a fost închisă imediat după achiziţionare, iar linia de legume şi fructe deshidratate s-a închis în anii următori, nefiind rentabilă. „În anii care au urmat au fost făcute mai multe investiţii, inclusiv din fonduri europene, pentru a creşte calitatea produselor scoase pe piaţă”, povesteşte Diana.

GUST SUPERIOR. Rezultatul investiţiilor nu a întârziat să apară. În prezent, magiunul natural de prune Topoloveni este singurul produs românesc care a obţinut protecţie europeană a denumirii şi care a fost înscris în baza de date a Comisiei Europene pentru obţinerea indicaţiei de origine protejată. Mai mult, calitatea acestuia a fost recunoscută, la nivel internaţional, în mai 2010, când produsul a primit premiul Superior Taste, din partea Institutului Internaţional de Gust şi Calitate (International Taste & Quality Institute - iTQi) de la Bruxelles. „Magiunul de Topoloveni este făcut doar din prune, fără zahăr sau alţi conservanţi. Folosim mai multe soiuri de prune, care sunt culese la maturitate, când nivelul de zahăr din fruct este optim. Plantaţiile cu care colaborăm încep recoltarea numai cu acordul nostru”, a declarat directorul tehnic al SC Sonimpex ServCom SRL, Cecilia Găgeanu. Linia tehnologică cu care este dotată fabrica respectă, întocmai, paşii reţetei tradiţionale de fabricare a magiunului. Prunele sunt introduse în baia de spălare, după care li se scot sâmburii. După ce pulpa este curăţată de pe sâmburi, pasta rezultată ajunge în cazane, unde fierbe la o temperatură constantă de 60 de grade Celsius, până când magiunul este gata. Cazanele au manta dublă, printre cele două straturi circulând aburul tehnologic folosit la fierbere. Din cazane, magiunul este pus în borcane. „Ultima fază a procesului este pasteurizarea, pentru a scoate aerul din borcane şi a prelungi durata de depozitare”, a precizat Cecilia Găgeanu.

NOI PRODUSE, ACEEAŞI CALITATE. Tot în 2010, Magiunul Topoloveni a devenit furnizorul Casei Regale a României. „În acest an am mai lansat şi alte produse marca Topoloveni, Este vorba despre dulceţurile de vişine, căpşuni şi cireşe Topoloveanca, care sunt, de asemenea 100% naturale, fiind îndulcite cu un concentrat de mere. Un alt produs nou este şi zacusca Topoloveanca”, a declarat Diana Stanciulov. La nivelul judeţului Constanţa, magiunul Topoloveni poate fi găsit în toate supermarketurile. Începând cu 2011, vor apărea pe piaţă şi noile produse. Fabrica de la Topoloveni are o capacitate de producţie de 500 de tone pe an. În prezent, 85% din producţie este reprezentată de magiunul de Topoloveni.