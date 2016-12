Cinci bărbaţi s-au ales cu dosare penale, după ce au fost prinşi în flagrant, în weekend-ul trecut, în timp ce conduceau sub influenţa băuturilor alcoolice. Pe primul loc în topul alcoolemiilor se află Dumitru A., de 44 de ani, din Albeşti, care a fost depistat de oamenii legii pe Drumul Judeţean 391, conducând un moped, deşi avea o alcoolemie de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat. Mai mult, în urma verificărilor efectuate, poliţiştii au descoperit că suspectul nu are permis. Poziţia a doua în clasament îi aparţine unui tânăr de 26 de ani, din Negru Vodă, care a fost prins, pe acelaşi Drum Judeţean 391, la volanul unei maşini, deşi nu deţine permis şi la momentul respectiv avea o alcoolemie de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat. El este urmat de Florin M., de 37 de ani, din Agigea, care a fost oprit în trafic de poliţişti pe o stradă din Constanţa. La testarea lui cu aparatul Drager, oamenii legii au descoperit că avea o alcoolemie de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat. Un tânăr de 26 de ani, din Mihail Kogălniceanu, este cercetat de poliţiştii din localitate, după ce a fost prins pe Drumul Naţional 2A (Constanţa - Hârşova), în timp ce conducea sub influenţa alcoolului. Potrivit anchetatorilor, suspectul avea o alcoolemie de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cu dosar penal s-a ales şi un bărbat de 30 de ani, din Arad, care a fost prins de poliţişti în municipiul Constanţa, în timp ce conducea băut. Oamenii legii spun că suspectul avea o alcoolemie de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, poliţiştii au stabilit că acesta nu are permis pentru nicio categorie de autovehicule.