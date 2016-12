Topul celor mai bine plătite celebrităţi care nu au împlinit 30 de ani

Beyonce Knowles s-a situat pe prima poziţie a topului din 2010 al celor mai bine plătite celebrităţi care nu au împlinit încă vârsta de 30 de ani, realizat de revista ”Forbes”. Graţie unor contracte publicitare, turnee şi concerte extrem de profitabile, cele 12 celebrităţi până în 30 de ani prezente în acest top au încasat împreună 573,5 milioane de dolari, în perioada 1 iunie 2009 - 1 iunie 2010. Media de vârstă a acestora este de 24 de ani. Pe prima poziţie s-a situat cântăreaţa americană de R&B Beyonce Knowles, în vârstă de 28 de ani, care a obţinut, în această perioadă, venituri de 87 de milioane de dolari. Cântăreaţa a obţinut aceste venituri din cele peste 90 de concerte incluse în turneul ei mondial, din contractele publicitare cu L\'Oreal şi Nintendo şi din vânzările generate de linia vestimentară Dereon.

Poziţia a doua este ocupată de Britney Spears, în vârstă de 28 de ani, care în ultimele 12 luni a obţinut venituri de 64 de milioane de dolari. Prezenţa ei pe această poziţie reprezintă o mare surpriză, ţinând cont de momentele dificile traversate de artista americană, în ultimii ani. Britney Spears a susţinut un turneu mondial care a cuprins peste 90 de concerte şi a încheiat contracte profitabile cu brandurile de parfumuri Candies şi Elizabeth Arden. Lady Gaga, în vârstă de 24 de ani, s-a clasat pe locul al treilea, cu venituri de 62 de milioane de dolari obţinute în ultimele 12 luni. Succesul ei se datorează unei combinaţii de teatralitate, talent şi o imagine îndrăzneaţă dar totodată prietenoasă pe care o cultivă. Lady Gaga, pe numele ei real Stefani Joanne Angelina Germanotta, a susţinut 106 concerte în această perioadă, a lansat o serie de piese cu mare priză la public. De exemplu, videoclipul ”Telephone” a fost vizualizat de peste 90 de milioane de ori pe YouTube. Totodată, s-a asociat cu o serie de sponsori importanţi, precum Miracle Whip, Virgin Mobile, Monster Cable şi Viva Glam.

Adolescenta Miley Cyrus, în vârstă de 17 ani, ocupă poziţia a patra, cu venituri de 48 de milioane de dolari obţinute în ultimul an, graţie serialului care a făcut-o celebră, ”Hannah Montana”, rolului din lungmetrajul ”The Last Song” şi turneului de promovare a albumului ”Can\'t Be Tamed”, care a cuprins 57 de concerte. Cântăreaţa country Taylor Swift ocupă poziţia a cincea, cu venituri de 45 de milioane de dolari în ultimele 12 luni. La vârsta de 20 de ani, Taylor Swift s-a clasat pe prima poziţie în topul celor mai bine vânduţi cântăreţi în 2009, albumul ei ”Fearless” înregistrând vânzări de 3,2 milioane de unităţi, iar fanii descărcând de pe Internet alte 12 milioane de unităţi de pe iTunes şi Amazon. Cântăreaţa a susţinut 100 de concerte în perioada citată şi a încheiat contracte profitabile cu Sony şi CoverGirl.

Pe poziţiile următoare în topul Forbes s-au situat, în ordine, jucătorul american de baschet LeBron James (25 de ani, 43 de milioane de dolari), jucătorul elveţian de tenis Roger Federer (29 de ani, 43 de milioane de dolari), jucătorul de fotbal american Eli Manning (29 de ani, 40 de milioane de dolari), jucătorul de fotbal american Terrell Suggs (27 de ani, 38 de milioane de dolari), jucătorul portughez de fotbal Cristiano Ronaldo (25 de ani, 36 de milioane de dolari), grupul The Jonas Brothers, format din Nick, de 17 ani, Joe, de 20 de ani şi Kevin, de 22 de ani, cu 35,5 milioane de dolari şi jucătorul de fotbal american Philip Rivers (28 de ani, 32 de milioane de dolari).