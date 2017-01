Topul celor mai bogate femei din lume

Oprah Winfrey, J.K. Rowling şi candidata la funcţia de guvernator al Californiei, Meg Whitman, se numără printre cele 14 femei miliardare din lume care au reuşit să îşi câştige singure averea, potrivit clasamentului “The World\'s Richest Self-Made Women” realizat de “Forbes”. Doar 14 dintre cei 1.011 miliardari din întreaga lume sunt femei care au reuşit să îşi câştige singure averea. Jumătate dintre cele 14 miliardare incluse în clasament sunt din China, inclusiv cea care ocupă primul loc în top, Wu Yajun, cu o avere de 3,9 miliarde de dolari. Oprah Winfrey, în vârstă de 56 de ani, are o avere de 2,4 miliarde de euro, ocupând locul al şaselea. Scriitoarea J.K. Rowling, în vârstă de 44 de ani, ocupă ultimul loc în clasament, cu un miliard de dolari. Deşi ocupă ultimul loc între femeile miliardare, J.K Rowling deţine titlul de cel mai bogat autor din lume.

Dintre cele 14 miliardare cinci au început afaceri alături de soţii sau fraţii lor. Giuliana Benetton, în vârstă de 72 de ani, şi-a început ascensiunea într-o perioadă în care realiza haine pe care fratele său Luciano le vindea. Giuliana, fondatoare a Benetton Group, are acum o avere de 2,1 miliarde de dolari. Rosalia Mera, în vârstă de 66 de ani, deţinătoarea grupului Inditex, care deţine lanţurile de magazine Zara, a început afacerea realizând acasă, alături de soţul său, rochii de seară şi lenjerie. Rosalia Mera ocupă locul doi în clasamentul publicat de “Forbes”, cu o avere de 3,5 miliarde de dolari. Doris Fisher, în vârstă de 79 de ani, a înfiinţat în 1969 compania Gap, alături de soţul său, iar în prezent are o avere de 2,4 miliarde de dolari. Meg Whitman,în vârstă de 54 de ani, are o avere de 1,3 miliarde de dolari şi a cheltuit peste 70 de milioane pe campania electorală. Aceasta a lucrat la Procter & Gamble, Disney, Hasbro, iar în 1998 a devenit director executiv al eBay. Elena Baturina, soţia primarului Moscovei, ocupă locul al treilea în clasament, cu o avere de 2,9 miliarde de dolari.