Topul celor mai bogate tinere vedete din Marea Britanie

Daniel Radcliffe, starul filmelor din franciza ”Harry Potter”, s-a menţinut pe prima poziţie în topul celor mai bogate vedete britanice în vârstă de până la 30 de ani, alcătuit de editorii publicaţiei “Heat Magazine”. Daniel Radcliffe, în vârstă de 22 de ani, interpretul unui băiat vrăjitor în ecranizările romanelor din seria ”Harry Potter” scrise de J. K. Rowling, a câştigat pe parcursul carierei sale circa 51,8 milioane de lire sterline (80 milioane de dolari). Actriţa Keira Knightley, care a apărut în câteva dintre filmele din seria ”Pirates of the Caribbean / Piraţii din Caraibe”, s-a menţinut pe poziţia a doua în acest top. Keira Knightley a obţinut venituri totale de 30,9 milioane de lire sterline (47,8 milioane de dolari). Robert Pattinson, interpretul vampirului Edward Cullen din franciza ”Twilight / Amurg” a urcat de pe locul al cincilea pe poziţia a treia, depăşindu-i pe colegii de distribuţie ai actorului Daniel Radcliffe din filmele ”Harry Potter”, Emma Watson şi Rupert Grint. Robert Pattinson are o avere estimată la 24,9 milioane de lire sterline (38,5 milioane de dolari). Emma Watson a obţinut venituri de 23,9 milioane de lire sterline (37,2 milioane de dolari), iar Rupert Grint are o avere estimată la 21,7 milioane de lire sterline (33,8 milioane de dolari).

Cântăreaţa Adele, al cărei album intitulat “21” este cel mai bine vândut material discografic din 2011 pe plan mondial, a debutat în acest top pe poziţia a 16-a, cu o avere de 7,7 milioane de lire sterline (12 milioane de dolari). Trei vedete britanice au ieşit în acest an din top: mezzosoprana Katherine Jenkins şi modelul Kelly Brook, ambele au depăşit vârsta de 30 de ani şi cântăreaţa Amy Winehouse, ocupanta poziţiei a 15-a în topul de anul trecut, care a murit însă în iulie.