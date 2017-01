Actorul britanic Daniel Radcliffe, interpretul vrăjitorului Harry Potter din franciza de succes omonimă, are o avere de peste 45,6 milioane de lire sterline şi se situează pe prima poziţie în topul celor mai bogate vedete tinere din Marea Britanie. Daniel Radcliffe, în vârstă de 21 de ani, a strâns o avere de peste 45,6 milioane de lire sterline datorită rolului din seria ”Harry Potter”, dar şi celor din producţii puse în scenă pe Broadway şi West End. Emma Watson, colega sa din seria ”Harry Potter”, se situează pe poziţia a treia în acest top al vedetelor britanice cu vârste sub 30 de ani, cu o avere de peste 20 de milioane de lire sterline. Pe lângă rolul Hermionei Granger, tânăra actriţă a obţinut sume frumoase şi din contracte cu Burberry şi Chanel. Pe poziţia a doua în acest top s-a situat Keira Knightley, cu o avere de 30,1 milioane de lire sterline, obţinută mai ales datorită rolurilor din seria ”Pirates of the Caribbea / Piraţii din Caraibe” şi din filmul ”Atonement / Remuşcare”, dar şi unor contracte cu Chanel.

Locul al patrulea în top a fost ocupat de Rupert Grint, care are o avere de 19 milioane de lire sterline, obţinută mai ales datorită rolului Ron Weasley din franciza ”Harry Potter”. Succesul seriei cu vampiri ”Twilight / Amurg” i-a adus actorului Robert Pattinson, în vârstă de 24 de ani, o avere de 18,5 milioane de lire sterline. Topul 10 al celor mai bogate vedete britanice cu vârste sub 30 de ani este completat, în ordine, de cântăreţele Leona Lewis cu 12,533 milioane de lire sterline, Charlotte Church cu 10,333 milioane de lire sterline, Katie Melua cu 10,118 milioane de lire sterline, Katherine Jenkins cu 9,716 milioane de lire sterline şi starleta Coleen Rooney cu 9,080 milioane de lire sterline. În topul 30 al celor mai bogate vedete britanice cu vârste sub 30 de ani se mai regăsesc Mika pe locul 13 cu 8,026 milioane de lire sterline, Amy Winehouse pe locul 15 cu 7,833 milioane de lire sterline, Sienna Miller pe locul 17 cu 6,183 milioane delire sterline, Duffy pe locul 20 cu 5,617 milioane de lire sterline şi Lily Allen pe locul 24 cu 4,683 milioane de lire sterline. Topul a fost realizat de experţi din industrie, pentru revista ”Heat”.