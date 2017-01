Topul celor mai bune piese

Un număr de 15 compozitori, printre care Chris Martin de la Coldplay şi John Legend, au alcătuit un top al celor mai bune zece piese, printre care se află “Blowin\' In The Wind”, “Strawberry Fields Forever”, dar şi “Sympathy For The Devil”. Aceştia au participat la un sondaj realizat de revista “Q”. Lor li s-a cerut să numească cele mai bune trei piese din toate timpurile, în viziunea lor.

Alte piese incluse pe listă sînt “Life on Mars” a lui David Bowie, “Sympathy For The Devil” de la Rolling Stones sau “Born To Run”, cîntată de Bruce Springsteen. Chris Martin a ales piesa “Bitter Sweet Symphony” a trupei The Verve. Celelalte piese incluse pe lista celor mai bune zece cîntece sînt “Strange Fruit” a lui Billie Holiday, “God Only Knows”, cîntată de The Beach Boys şi clasica “Perfect Day” a lui Lou Reed.