Topul celor mai elegante femei

● Etalon de feminitate ● Carla Bruni-Sarkozy, soţia preşedintelui francez, Nicolas Sarkozy, Samantha Cameron, soţia politicianului David Cameron şi fiica lui Mick Jagger, Georgia May, au fost incluse în ediţia din 2010 a topului celor mai bine îmbrăcate femei, alcătuit de revista britanică “Tatler”. “Prima doamnă a Franţei reprezintă un etalon de feminitate, iar acest lucru se observă în maniera ei de a se îmbrăca”, indică această revistă britanică, ce va publica, în numărul de joi, clasamentul celor mai bine îmbrăcate femei din lume. “Vizita de stat a Carlei Bruni, alături de Nicolas Sarkozy, la Londra, în 2008, a provocat o adevărată frenezie internaţională a paltoanelor rafinate de primăvară. A fost o strălucire pură”, au adăugat jurnaliştii de la Tatler. Carla Bruni-Sarkozy a cucerit publicul britanic în martie 2008, când şi-a însoţit soţul într-o vizită de stat în Marea Britanie. Ea a purtat un pardesiu gri care a făcut senzaţie şi a întrecut-o pe suverana britanică în clasamentul Celebrity Hat Wearers (topul celebrităţilor care poartă pălării) pe 2009. Cu toate acestea, prima doamnă a Franţei s-a situat abia pe al şaselea loc în clasamentul Tatler, fiind devansată, pe locul al cincilea, de Samantha Cameron, despre care presa britanică afirmă că “va ridica standardele de modă din Downing Street 10, reşedinţa tradiţională a premierului britanic”. Sondajele îl creditează de multe luni pe soţul ei, liderul opoziţiei conservatoare, David Cameron, ca favorit la alegerile legislative care vor avea loc la începutul lunii iunie. “Doamna Cameron are întotdeauna un aspect vestimentar plăcut, stilul ei britanic nemuritor este un rezultat al unei îmbinări perfecte între articolele de lux cu cele prêt-à-porter, accesibile publicului larg”. Samantha Cameron a fost adeseori răsfăţata presei britanice, care a relatat pe larg despre ţinutele ei vestimentare foarte elegante, adeseori cumpărate la preţuri modeste din marile magazine.

● Biblia modei din Marea Britanie ● Topul celor mai bine îmbrăcate femei este alcătuit în fiecare an de echipa de jurnalişti din redacţia revistei “Tatler”, considerată o adevărată biblie a modei în Marea Britanie. Pe prima poziţie în clasamentul revistei “Tatler” s-a situat britanica Caroline Sieber, ambasadoarea mărcii Chanel la Londra. Podiumul a fost completat de top modelele Natalia Vodianova şi Georgia May Jagger, fiica lui Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones. Locul al patrulea a revenit artistei Daphne Guiness, moştenitoarea imperiului irlandez Guinness. Prezentatoarea de televiziune Alexa Chung ocupă poziţia a şaptea, iar Carine Roitfeld, editorul revistei “Vogue” Franţa, s-a clasat pe locul al optulea. Activista Jazzy de Lisser şi designerul Georgina Chapman completează acest clasament.