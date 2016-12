Topul celor mai ironice insulte din istorie

O replică dată de fostul premier britanic Winston Churchill unui parlamentar socialist ocupă prima poziţie într-un top al celor mai amuzante insulte din istorie. Churchill a fost acuzat, la un moment dat, că era beat în public. Acuzaţia a venit din partea parlamentarului laburist Bessie Braddock, o politiciană cu simpatii socialiste. Fostul premier britanic, celebru pentru ironiile sale, a reacţionat imediat, răspunzând în felul următor: „Draga mea, eşti urâtă. Mâine, eu voi fi treaz, însă tu vei fi tot urâtă”. Replica dată de fostul premier britanic ocupă prima poziţie într-un top al celor mai amuzante insulte din istorie. În primele zece poziţii ale topului se regăsesc şi alte nume celebre, precum Barack Obama, Groucho Marx, Noel Gallagher şi Elizabeth Taylor.

Pe locul al doilea se află o replică rostită de Barack Obama, după ce Sarah Palin a încercat să facă o glumă spunând că singura diferenţă dintre un pitbull şi o mamă al cărei fiu joacă fotbal european este rujul de buze. În replică, preşedintele american a spus: „Poţi să pui ruj de buze pe un porc. Dar el rămâne un porc”. Locul al treilea este ocupat de o replică rostită de pianistul Liberace, ca răspuns la o cronică negativă făcută de un critic muzical: „Vă mulţumesc pentru cronica dumneavoastră foarte amuzantă. După ce am citit-o, am râs tot drumul către bancă”. Locul al patrulea îi aparţine lui Noel Gallagher, vorbind despre Robbie Williams: „Te referi la acel dansator gras din Take That?”.

Winston Churchill revine pe locul 5, el declarând, după ce a fost deranjat în timp ce era la toaletă de către lordul purtător al sigiliului regal: „Spune-i că nu pot să mă ocup de două rahaturi în acelaşi timp”. Locul al şaselea este ocupat de Frank Sinatra, vorbind despre Robert Redford: „Ei bine, cel puţin şi-a găsit iubirea adevărată - ce păcat că nu se poate căsători cu el însuşi”. Urmează Elizabeth Taylor, care a spus despre bărbaţii alături de care a jucat în filme: „Unii dintre cei mai buni actori alături de care am jucat au fost câini şi cai”. Locul al optulea este ocupat de Groucho Marx: „Moşteneşte frumuseţea de la tatăl ei. El este chirurg plastician”. Locul al nouălea îi aparţine lui Bette Midler, vorbind despre prinţesa Anne, care nu este o femeie foarte frumoasă: „Iubeşte natura, în ciuda a tot ceea ce natura i-a făcut”. Şi Liam Gallagher revine în top pe locul 10, vorbind despre Victoria Beckham: „Ea nu poate nici măcar să mestece gumă şi să meargă în linie dreaptă în acelaşi timp, darămite să scrie o carte”.

Topul celor mai amuzante insulte din istorie a fost realizat pe baza unui sondaj la care au participat peste 2.000 de cetăţeni britanici. Sondajul a fost realizat pentru a marca lansarea pe Blu-ray a filmului „Behind The Candelabra”, o peliculă inspirată din viaţa şi cariera pianistului Liberace.