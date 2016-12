Topul celor mai profitabile firme

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), în colaborare cu Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri organizează vineri, 6 noiembrie 2009, la Palatul Parlamentului, a XVII-a ediţie a „Topului Naţional al Firmelor Private - 2008”. Cu acest prilej, cele mai profitabile firme din România vor fi premiate. Potrivit reprezentanţilor Patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Constanţa, în clasamentul judeţean al firmelor, la categoria microîntreprinderi, pe primul loc este situată firma Nippon Kaiji Kyokai SA Japonia - Sucursala Constanţa, pe locul al doilea, Korom Industrial Services SRL din Mangalia, iar pe locul al treilea se găseşte firma Hecom SRL din Constanţa. La categoria întreprinderi mici, primul loc este ocupat de Idu Shipping &Services SRL Constanţa, urmată de Kirazoglu Corporation SRL din Agigea şi Doraly Mall SRL din Constanţa. La secţiunea întreprinderi mijlocii, pe primul loc s-a clasat Oil Depol Service SRL Constanţa, pe locul al doilea, Stop SRL Constanţa, iar pe locul al treilea, Tehnoclima General Contractor SRL din Constanţa. În ceea ce priveşte categoria de întreprinderi mari, pe primul loc în top se află societatea Grup Servicii Petroliere SA Constanţa, urmată de Van Oord Offshore BV, Olanda - Sucursala Năvodari şi Enel Distribuţie Dobrogea SA Constanţa. Ierarhia a fost realizată de CNIPMMR, în funcţie de profit. Şi în acest an, firmele care au datorii către bugetele publice mai mari de 10% din cifra de afaceri au fost eliminate din top. Clasamentele pentru micro, mici şi mijlocii au avut în vedere definiţia IMM prevăzută în Ordonanţa 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 346/2004 (numărul de salariaţi între 0 şi 249 şi să realizeze o cifră de afaceri anuală netă de pînă la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau să deţină active totale care să nu depăşească echivalentul în lei a 43 milioane de euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţeleg active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans).