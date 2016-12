În topul celor mai sănătoase legume se află usturoiul, potrivit Journal des femmes. Usturoiul scade tensiunea, reduce colesterolul, are un puternic efect antibacterian şi efect anticoagulant. Nu are contraindicaţii şi nu face rău, cum greşit se crede. Senzaţiile neplăcute vin de la faptul că, de regulă, este consumat împreună cu carnea grasă. Ceapa este al doilea medicament din cămară, apreciază specialiştii. Are puţine calorii, dar are minerale fundamental necesare, vitamine şi o puternică acţiune antibacteriană. Este foarte sănătoasă consumată crudă, dar nu-şi pierde prea mult din proprietăţi nici dacă este gătită. Prazul se aşază perfect alături de usturoi şi ceapă. Are mari beneficii pentru sănătate prin mineralele pe care le conţine, prin cantitatea foarte mare de fibre şi prin bogăţia de vitamine. Tot în topul alimentelor sănătoase se află şi ciupercile. Ele sunt una din cele mai preţioase surse de proteine vegetale. Sunt o sursă excelentă de minerale rare şi potasiu şi pot fi mâncate atât crude, cât şi gătite.