Topul celor mai sexy bărbaţi din lume e dominat de britanici

Ministrul britanic al Finanţelor şi foarte probabil viitorul premier al Marii Britanii, Gordon Brown, a reuşit o performanţă spectaculoasă prin includerea sa în topul 100 al celor mai sexy bărbaţi din lume. Debutant în acest top şi totodată cel mai în vîrstă dintre bărbaţii cei mai apetisanţi, la cei 55 de ani ai săi, s-a situat pe locul al 97-lea în clasamentul realizat de revista "New Woman", în urma unui sondaj la care au participat peste 10.000 de femei.

Membrii proaspăt reunitei trupe Take That s-au plasat pe primul loc în top, aceştia fiind secondaţi de noul James Bond, britanicul Daniel Craig. Anul trecut, actorul Brad Pitt a fost cel care s-a plasat pe primul loc în top, dar starul hollywoodian care a reuşit să devină tată a trei copii într-un singur an, alături de iubita sa, Angelina Jolie, a coborît pe locul al şaptelea. Iubitul top modelului Kate Moss, Pete Doherty, solistul trupei Babyshambles, a coborît de pe locul al 18-lea, în 2006, pe locul 100. Prinţul Harry, pe locul al 34-lea, l-a surclasat pe fratele său, prinţul William, care a coborît 12 locuri, pînă pe 37.

Cel mai tînăr bărbat din topul 100 al celor mai sexy bărbaţi este starul seriei Harry Potter, Daniel Radcliffe, în vîrstă de 17 ani, care are o avere estimată la 14 milioane de lire sterline. Acesta este ocupantul locului al 82-lea. Tom Cruise a coborît nouă locuri pînă pe 60, iubitul cîntăreţei Kylie Minogue actorul francez Olivier Martinez a coborît 31 de locuri pe 41, iar antrenorul echipei Chelsea Jose Mourinho a coborît de pe al şaselea pe al 38-lea loc. Alte staruri în coborîre în top sînt fotbalistul David Beckham de pe 14 pe 20 şi actorul Vince Vaughn de pe 30 pe 50. Starul seriei "Piraţii din Caraibe" Johnny Depp s-a situat pe locul al treilea şi este urmat în top de actorii Orlando Bloom, Jake Gyllenhaal şi George Clooney.