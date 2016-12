Fardul de obraz ColorStay Cheek Color Mineral de la Revlon şi fardul de ochi Beyond Color Radiant Lifting de la Avon se află în topul celor mai toxice cosmetice pentru faţă realizat de organizaţia non-profit Environmental Working Group şi citat de Bloomberg. Cosmeticele nu sunt supravegheate cu la fel de mare atenţie precum alimentele sau produsele farmaceutice, potrivit Food&Drug Administration (FDA). FDA nu are responsabilitatea de a aproba noi ingrediente sau de a lansa apeluri privind siguranţa consumatorilor. Este responsabilitatea producătorului să decidă dacă un produs este sigur şi nu afectează consumatorul. Organizaţia non-profit Environmental Working Group face un top al produselor cosmetice care conţin produse chimice despre care se ştie sau despre care se suspectează că au efecte negative asupra sănătăţii. Grupul, citat de Bloomberg, consideră fiecare dintre următoarele branduri ca având un risc ridicat de a afecta sănătatea, pe baza informaţiilor oferite de companii, de guvernul SUA şi de studii ştiinţifice. Iată topul primelor cinci produse apreciate ca fiind cele mai toxice: crema colorată Aveeno Active Naturals Positively Radiant Tinted Moisturizer; fondul de ten NARS Firming Foundation Liquid Pudra Milani Mosaic Powder; fardul de obraz Revlon ColorStay Cheek Color Mineral; lacul de unghii Orly Nail Laquer; batonul corector Almay Line Smoothing Concealer for the Face.