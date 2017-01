Topul concediaţilor de la buget

În România, raţionalizarea cheltuielilor publice are alte conotaţii decît i s-ar fi dat în oricare alt stat european. Acest concept a fost discutat în şedinţa de Guvern de ieri, iar concluziile sînt năucitoare: femeile, bărbaţii văduvi sau divorţaţi care au în îngrijire copii, întreţinătorii de familie şi salariaţii care au cel mult cinci ani pînă la îndeplinirea condiţiilor de pensionare vor fi vizaţi “în ultimul rînd” de concedierile din agenţiile guvernamentale. Cu alte cuvinte, dacă ai o familie normală, nu eşti în vîrstă şi nu ţi-a murit nimeni, zbori din post! Menţionăm că proiectul de lege discutat de Guvern în şedinţa de ieri se referă, pe lîngă raţionalizarea cheltuielilor publice, şi la reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor cu Comisia Europeană şi FMI, acesta fiind unul dintre proiectele de lege pentru care Executivul îşi va asuma răspunderea în faţa Parlamentului. Potrivit proiectului, personalul autorităţilor şi instituţiilor care se desfiinţează în urma reorganizării va fi angajat în structurile care preiau activitatea acestora, dar în limita posturilor aprobate pentru structurile ce preiau activitatea. Încadrarea personalului pe noile funcţii şi stabilirea noilor drepturi salariale se vor realiza pînă la 1 decembrie. În ceea ce priveşte angajaţii care îşi pierd locurile de muncă în urma reorganizării, proiectul de lege prevede că încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu se va face în baza criteriilor stabilite între conducerea instituţiei şi reprezentanţii salariaţilor sau ai sindicatelor, după caz, cel tîrziu pînă la 1 decembrie. În absenţa acestor criterii, aplicarea măsurii de încetare a raporturilor va ţine cont de cîteva “criterii minimale”: dacă sînt îndeplinite condiţiile de pensionare; măsura să afecteze mai întîi persoanele care nu au copii în întreţinere; în situaţia în care concedierea afectează doi soţi angajaţi în aceeaşi instituţie, îşi va pierde postul soţul care are venitul cel mai mic. În plus, măsura concedierii trebuie să “afecteze în ultimul rînd” femeile, bărbaţii văduvi sau divorţaţi care au în îngrijire copii, întreţinătorii de familie, precum şi salariaţii care au cel mult cinci ani pînă la îndeplinirea condiţiilor de pensionare. La disponibilizare se va ţine cont totodată de calificativul obţinut la ultima evaluare a performanţelor profesionale şi de existenţa unor sancţiuni disciplinare. Înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile structurilor care rezultă în urma reorganizării agenţiilor şi autorităţilor vor fi reglementate prin hotărîri de Guvern, care vor intra în vigoare la 1 octombrie 2009. Din cele 226 de agenţii, administraţii, autorităţi, centre, companii, inspectorate, inspecţii, oficii, laboratoare, regii şi institute care funcţionează în subordinea Guvernului vor rămîne 107, a decis Guvernul luna trecută. Amintim că, în urma restructurării, vor fi eliminate 9.200 de posturi, fie prin disponibilizări, fie prin scoaterea din schema de personal a posturilor vacante, dar bugetate.