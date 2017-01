Topul liderilor spirituali ai lumii

Papa, arhiepiscopul de Canterbury şi Dalai Lama sînt cei mai puternici lideri spirituali ai lumii, potrivit unui top realizat de Times Online. Cei trei sînt urmaţi de regina Marii Britanii, liderul Bisericii Anglicane şi de doi lideri musulmani, Muhammad Sayid Tantawy, Marele Imam al Moscheei al-Azhar şi Marele Ayatollah Mohammed Hussein Fadlallah. Rabinii-şefi ai Israelului, Yona Metzger (ashkenaz) şi Shlomo Amar (sefard), se regăsesc pe locurile şapte şi opt în topul celor mai influenţi lideri spirituali din lume. Sri Mata Amritanandamayi, lider spiritual hindus cunoscut ca “Sfînta care îmbrăţişează”, se plasează pe locul nouă. Se estimează că aproximativ 26 de milioane de oameni au îmbrăţişat-o pe Sri Mata. Următorul în top este Li Hongzhi, fondatorul unei tehnici de întreţinere a minţii şi corpului numite Falung Gong. Tehnica îşi are originile în budism şi taoism şi are circa o sută de milioane de adepţi.

Liderul spriritual al Împărăţiei Cerului, Ariffin Muhamed, care susţine că este salvatorul lumii şi le permite adepţilor săi să facă parte din orice religie, se clasează pe locul 11. Discipolii săi cred că Ariffin este reîncarnarea lui Iisus, Buda, Mohamed şi Shiva şi că se va întoarce în persoana imamului Mahdi. În top urmează doi lideri spirituali americani. Gordon B. Hinckley, şeful Bisericii Sfinţilor Zilelor din Urmă (Church of Latter Day Saints), decedat la începutul acestei luni, pretindea că este profet şi are legături strînse cu Casa Albă. George O. Wood este o figură principală a Bisericii Americane Adunările lui Dumnezeu (Assemblies of God Church America), ce numără circa 2,8 milioane de credincioşi penticostali din SUA. Înaltul preot al Templului de Aur din Amristar, India, Joginder Singh Vedanti, a intrat de asemenea în rîndul liderilor sprirituali influenţi, fiind unul dintre cei mai puternici lideri ai comunităţii sikh din lume. Dacă liderul Bisericii Catolice se află pe primul loc în topul liderilor spirituali, “Papa negru” se află de asemenea în clasament, 14 poziţii mai jos. Adolfo Nicolas, liderul Societăţii lui Iisus, a fost ales de iezuiţi noul “Papă Negru”, denumit astfel din cauza sutanei simple pe care o poartă, în luna ianuarie 2008.