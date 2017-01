Topul melodiilor folosite de CIA pentru torturarea suspecţilor

Informaţia potrivit căreia CIA a folosit muzică pentru a tortura suspecţi sau deţinuţi, în timpul Războiului Terorii declanşat după atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, nu reprezintă o noutate, însă până acum nu se ştia exact ce melodii au fost folosite de agenţia americană în acest sens. După ce, în urmă cu o lună, un agent CIA a dezvăluit, într-un interviu, că unul dintre prizonieri, Zayn al-Abidin Muhammad Husayn Abu Zubaydah, a fost torturat, fiind obligat să asculte piese ale trupei Red Hot Chili Peppers, site-ul PolicyMic a publicat un top al melodiilor folosite pentru torturarea psihologică a suspecţilor. Sergentul Mark Hadsell, specialist în psihologie, a descris eficacitatea acestei metode de tortură: ”Dacă muzica se ascultă timp de 24 de ore neîncetat, creierul şi funcţiile organismului cedează, gândurile sunt anulate, iar voinţa dispare cu totul. În acel moment începe interogatoriul”.

Topul pieselor folosite de CIA pentru torturarea psihică a suspecţilor include, în ordine crescătoare: ”The Real Slim Shady” a lui Eminem, ”Take Your Best Shot” de Dope, ”Dirrty” de Christina Aguilera, ”Zikrayati (My Memories)” de Mohamed el-Qasabgi, ”Babylon” de David Gray, ”I Love You” - The Barney Theme, ”Saturday Night Fever” a trupei Bee Gees, reclama de la produsul ”Meow Mix”, ”The Beautiful People” a lui Marilyn Manson, ”The Hell with God” - Deicide sau ”We Are the Champions” a trupei britanice Queen.

În aprilie 2014, comisia de securitate din Senatul american a votat pentru declasificarea ”unui interogatoriu îmbunătăţit” realizat de CIA, un document de 6.600 de pagini care explică procedurile folosite de această agenţie după atentatele teroriste din 11 septembrie 2001. Metodele de tortură folosite de CIA au fost detaliate în raport, iar printre ele se numără privarea de somn şi încătuşarea şi scufundarea prizonierilor, dezbrăcaţi la piele, în bazine cu apă, pentru a-i ţine conştienţi pe durata interogatoriilor.