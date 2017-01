Topul sucurilor sănătoase

Sucul de rodie se află în topul „alegerilor bune”: deşi bogat în calorii, fiecare înghiţitură livrează o doză consistentă de antoxidanţi, substanţe care ţin cancerul departe şi protejează creierul. Un pahar de suc reduce riscul de recidivă a cancerului de prostată, spun studiile. De asemenea, sucul de merişoare este un adevărat rezervor de vitamina C şi stimulează la maximum imunitatea. Sucul de afine ţine creierul în priză, lucru dovedit ştiinţific de-a lungul timpului. Băutura din cireşe are, pe lângă antioxidanţi, proprietăţi antiinflamatorii, dar şi curative. Sucul de struguri roşii, “la fel ca vinul roşu, funcţionează ca un scut împotriva bolilor de inimă şi cancerului, prin conţinutul bogat în antioxidanţi, flavonoizi şi resveratrol. La suc sunt folosite şi seminţele şi pieliţa”, completează directorul Institutului de Cercetări Alimentare din Bucureşti, prof. univ. dr. Gheorghe Mencinicopschi. Sucul de prune este din timpuri străvechi un leac împotriva constipaţiei. Extrem de bogat în fibre, funcţionează precum un laxativ natural, graţie conţinutului de sorbitol. Pe de altă parte, sucul de portocale este un izvor nesecat de vitamina C, cu rol în stimularea imunităţii. De regulă, sucul de portocale este îmbogăţit cu calciu şi vitamina D, nutrienţi care întăresc oasele.