Tori Spelling, implicată într-un accident rutier

Actriţa americană Tori Spelling a fost implicată, luni, într-un accident de automobil mai puţin obişnuit, după ce a lovit un zid din incinta unei şcoli din Los Angeles, în timp ce era urmărită de un paparazzo. ”Un paparazzo m-a urmărit în timp ce îmi duceam copiii la şcoală”, a declarat actriţa americană într-un mesaj postat pe contul său de Twitter. ”Am încercat să scap de el şi am provocat un accident destul de grav. Am dărâmat un întreg perete al şcolii”, a adăugat aceasta. Din fericire, Tori Spelling, în vârstă de 38 de ani, care va deveni mămică pentru a treia oară în toamna acestui an şi cei doi copii ai ei, Liam, de 4 ani şi Stella, de 2 ani şi jumătate, nu au fost răniţi.

Accidentul are însă urmări emoţionale. ”Tori este foarte zguduită de incident, însă atât ea, cât şi copiii se simt bine. Vor merge oricum la medic, pentru a fi consultaţi”, a declarat agentul de presă al actriţei americane. Şi un prieten al actriţei a descris incidentul: ”Fotograful a urmărit-o pe aleea din incinta şcolii. Ea a tras pe dreapta, pe alee şi a încercat să scape de el. Apoi a dat înapoi şi a lovit acel zid”. ”A încercat chiar şi atunci să facă poze”, a declarat Tori Spelling într-un alt mesaj postat pe Twitter. ”Din fericire, zece mămici care erau acolo l-au alungat. Până unde se poate merge cu asta? Până când cineva va muri, pentru ca paparazzi să se oprească?”, a mai scris actriţa.