Torje şi Herea, în premieră la naţionala României

Selecţionerul Răzvan Lucescu a anunţat lotul de 23 de jucători cu care va aborda primele două meciuri din cadrul campaniei de calificare la Campionatul European din 2012. Naţionala României va da piept cu Albania, vineri, 3 septembrie, de la ora 21.00, pe stadionul “Ceahlăul” din Piatra Neamţ, şi cu Belarus, marţi, 7 septembrie, de la ora 20.30, la Minsk. Printre cei convocaţi se numără, în premieră, Ovidiu Herea şi Gabriel Torje, ultimul având şanse mari să fie titular. În plus, Răzvan Lucescu l-a rechemat pe Cristian Săpunaru, după o perioadă de suspendare cauzată de comportamentul violent al fundaşului de la FC Porto. Lotul convocat - portari: Lobonţ (AS Roma), Pantilimon (FC Timişoara), Tătăruşanu (Steaua); fundaşi: Chivu (Inter), Tamaş (West Bromwich Albion), Săpunaru (FC Porto), Raţ (Şahtior Doneţk), Dănănae (U. Craiova), Maftei (Unirea Urziceni), Neşu (FC Utrecht); mijlocaşi: Florescu (Alania Vladikavkaz), G. Mureşan (CFR Cluj), Cr. Tănase (Steaua), Cociş (Al-Nassr), Rădoi (Al-Hilal), Torje (Dinamo), Deac (Schalke), Herea (Rapid), Răduţ (Steaua) atacanţi: Bilaşco (Unirea Urziceni), Marica (VfB Stuttgart), B. Stancu (Steaua), D. Niculae (AS Monaco). Tricolorii se vor reuni azi, la Centrul de Fotbal de la Mogoşoaia, unde vor efectua şi un prim antrenament, în cursul după-amiezii.

DUBLĂ DECISIVĂ PENTRU “TRICOLORII MICI”. Implicată în lupta pentru calificarea la turneul final al Campionatului European din 2011, naţionala de tineret a României va disputa în această săptămână două partide decisive cu principala contracandidată la primul loc în clasamentul Grupei 1, Rusia. Astfel, tricolorii mici vor da piept cu ruşii vineri, 3 septembrie, la Botoşani, de la ora 17.30, şi marţi, 7 septembrie, la Sankt Petersburg, de la ora 18.00. Pentru aceste meciuri, selecţionerul Emil Săndoi, a convocat 22 de jucători: C. Lungu (Steaua), S. Lung jr. (U. Craiova) - portari; Râpă (Oţelul Galaţi), Măţel (Astra Ploieşti), Găman (U. Craiova), Papp (FC Vaslui), Gardoş (Bucureşti), Chiricheş (Pandurii Tg. Jiu), Bărboianu (U. Craiova), Pârvulescu (Gaz Metan Mediaş) - fundaşi; Bicfalvi (Steaua), A. Ionescu (Steaua), I. Neagu (Oţelul Galaţi), Hora (CFR Cluj), Gângioveanu (U. Craiova), Antal (Oţelul Galaţi), Rusescu (Unirea Urziceni), Grozav (Standard Liege) - mijlocaşi; Sburlea (Rapid Bucureşti), L. Ganea (Dinamo), M. Costea (U. Craiova), Ioniţă (FC Koln) - atacanţi.