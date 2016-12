Tort la micul dejun, kilograme în minus

Dieta ”Maria Antoaneta”, denumită astfel după regina Franţei (1755 - 1793) şi inspirată de memoriile doamnei ei de onoare, Madame Campan, permite pierderea kilogramelor în plus, chiar dacă la micul dejun se poate mânca tort. Potrivit memoriilor scrise de Jeanne Louise Henriette Campan, Maria Antoaneta mânca dulciuri dimineaţa, atunci când metabolismul este cel mai activ şi permite arderea rapidă a caloriilor, consuma un prânz consistent, bazat pe carne sau peşte cu legume şi leguminoase, iar la cină mânca o supă de carne. Fără să fi fost o dietă în sensul strict al termenului, regimul alimentar al reginei pare să fi dat roade, deoarece, potrivit măsurătorilor croitoresei regale, aceasta avea o talie de 58,4 centimetri şi a rămas suplă chiar şi după naşterea a patru copii.

Pe baza acestor informaţii, scriitoarea şi jurnalista Karen Wheeler a conceput dieta ”Maria Antoaneta” şi a scris o carte, ”The Marie Antoinette Diet: How to Eat Cake and Still Lose Weight”, în care prezintă un plan nutriţional care a ajutat-o să slăbească zece kilograme în două luni şi jumătate. Acest plan nutriţional este următorul - micul dejun: un iaurt integral cu fructe de pădure, alune şi nuci, plus o felie subţire de prăjitură de casă (sfatul nutriţioniştilor: felia nu trebuie să depăşească 75 de grame şi nu trebuie consumată zilnic, ci de maximum două-trei ori pe săptămână, atunci când apare pofta de dulce; de asemenea, prăjitura trebuie să aibă un conţinut redus de zahăr şi aditivi alimentari); prânzul: o supă uşoară, urmată de o bucată de piept de pui la grătar sau cuptor, curăţat de piele, sau file de somon cu legume; cină (nu mai târziu de ora 8 seara, dacă este posibil): supă şi o bucată mică de pui cu salată sau brânzeturi neprocesate. Un preparat esenţial al dietei este supa de oase, pe care Maria Antoaneta o consuma în fiecare seară. Supa era preparată din oase de vită sau porc, bine fierte, şi legume proaspete.