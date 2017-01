O femeie de 60 de ani, din localitatea Ovidiu, a ajuns în stare gravă la spital, cu arsuri de gradele II şi III şi cu puţine speranţe de viaţă. Accidentul s-a petrecut la primele ore ale dimineţii de ieri, în gospodăria familiei Sărăţeanu, situată pe strada Cişmelei, la nr. 52, în Ovidiu. Vecinii spun că Eleonora Sărăţeanu adunase mai multe resturi de lumînări pe care s-a apucat să le topească într-un cazan, în curte. Femeia a aprins focul cu o bucată de celofan, care s-a aprins, iar flăcările i-au cuprins hainele, confecţionate din fibre sintetice. În cîteva secunde, femeia a luat foc din cap pînă în picioare, transformîndu-se într-o torţă vie. Strigătele disperate de ajutor nu au avut niciun efect asupra soţului şi fiului ei, care dormeau liniştiţi în casă. După ce a zbierat cît au ţinut-o plămînii, în încercarea disperată de a se salva, Eleonora Sărăţeanu s-a aruncat, pur şi simplu, în haznaua din curte. Salvarea femeii a fost unul dintre vecini, alertat de strigătele ei de ajutor. Grigore Teodor, zis “Nea Mărin”, vecinul care a scos-o pe femeie din hazna a povestit întregul episod de coşmar: „Veneam de la pîine şi am auzit ţipete de ajutor. Prima oară am crezut că strigătele vin de la mine din curte şi m-am gîndit că s-a întîmplat ceva rău. Cînd m-am apropiat, mi-am dat seama că strigătele răzbăteau din spatele curţii vecinei. Am aruncat pîinea din mînă şi am fugit repede către locul cu pricina. Am deschis poarta şi am intrat în curte. Vecina era căzută într-o hazna adîncă de aprox. doi metri jumătate, cu arsuri pe tot corpul şi plină de murdăria din fosă. Am luat repede o scară şi am tras-o de acolo.” Între timp, ceilalţi vecini au chemat poliţia şi salvarea. În aşteptarea Ambulanţei, vecinele au luat-o pe femeie şi au dus-o în baie. Acolo i-au scos hainele arse şi au spălat-o cu duşul, curăţînd-o de mizerie. Eleonora Sărăţeanu a fost preluată de o ambulanţă şi transportată la Urgenţa Spitalului Clinic Judeţean conştientă, dar în stare gravă, prezentînd arsuri pe aproape tot corpul. Ajunsă la spital, femeia a fost supusă unei intervenţii chirurgicale în Clinica de Arşi iar apoi a fost internată în Secţia de Terapie Intensivă a spitalului. Medicii spun că femeia a suferit arsuri de gradul II şi III pe 60% din suprafaţa corpului, fiind extrem de rezervaţi cu privire la şansele sale de supravieţuire. Ei spun că următoarele 48 de ore sînt critice în în evoluţia stării de sănătate a pacientei. Misterul topirii lumînărilor nu a putut fi elucidat de niciunul dintre vecini. Unii vehiculau varianta conform căreia bătrîna le-ar fi folosit pe post de combustibil la centrala de încălzire, alţii spun că ar fi vrut să facă din ele altele noi. O altă vecină a lămurit provenienţa lumînărilor, spunînd că femeia mergea des la biserica din Ovidiu, situată în apropierea casei sale, unde aprindea lumînări pentru părinţii şi cunoştinţele sale care au trecut în nefiinţă. Se pare că de acolo ar fi adunat resturile de lumînări, pe care apoi a vrut să le topească.

Deşi şocant, cazul nu este singular. Potrivit medicilor de la ambulanţă, alte două femei au ajuns ieri la Urgenţa Spitalului în stare gravă, după ce au fost cuprinse de flăcări. O butelie de aragaz a trimis-o pe o femeie din localitatea Tulcea pe patul de spital, după ce aceasta a controlat etanşeitatea recipientului cu un chibrit. Ultimul eveniment s-a petrecut în timpul unor lucrări de amenajare, cînd o femeie din localitatea Rasova a fost cuprinsă de flăcări în timp ce-şi vopsea soba.