ARTA DE A VEDEA CREŞTERE ÎN STAGNARE. Încâlceala de procente prezentate de Institutul Naţional de Statistică (INS) demonstrează clar că ultima perioadă a fost una de stagnare şi nicidecum de creştere, spune vicepreşedintele PNL Varujan Vosganian. „Pe ansamblu, comunicatul oferă o notă de optimism - am ieşit din recesiune, ne vom încadra în ţintele de creştere prognozate, vor veni şi investiţii străine etc etc. O anumită cifră, strecurată fără niciun comentariu, ne dă totuşi o imagine necruţătoare: creşterea economică reală a fost de numai 0,3%. Asta arată cât se poate de clar că ultima perioadă nu a fost una de creştere, ci de stagnare. Tot la coada Europei suntem”, notează Vosganian pe blogul său, adăugând că, la nivelul ocupării forţei de muncă, investiţiilor şi veniturilor nu se întrevede nicio relansare. „Investiţiile străine merg mai prost decât anul trecut. Cât despre mult lăudata consolidare fiscală proslăvită de FMI, s-o lăsăm baltă - dacă nu ar fi fost creşterea TVA de la 19% la 24%, veniturile bugetare pe primul semestru ar fi fost, în termeni reali, cu vreo 3 - 4% mai mici decât în 2010”, mai spune Vosganian.

DĂ DOAMNE SĂ NU PLOUĂ. El mai ironizează afirmaţiile premierului Emil Boc conform cărora îndeplinirea ţintelor economice se bazează pe un an agricol bun: „Nimeni nu spune că producţia agricolă nu duce nici la slujbe noi, nici la salarii mai mari, nici la investiţii ori impozite. Să ne rugăm, aşadar, să nu dea cu ploi şi cu brumă, iar gândacul de Colorado şi păduchele de San Jose să aibă indigestie. Este singura noastră speranţă de relansare economică, pentru că Guvernul nu mai este în stare să asigure creştere”.