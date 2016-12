Tot mai mulți părinți profită de noile tehnologii pentru a-și spiona copiii

Din ce în ce mai mulți părinți americani profită de noile tehnologii pentru a-și spiona copiii. Deși acestea nu se ridică la nivelul celor de care dispune Agenția Națională de Securitate (NSA), ei au în prezent acces la suficiente mijloace pentru a nu-și scăpa copiii de sub supraveghere, cum este, spre exemplu, tehnologia încorporată în telefoanele mobile inteligente, și ajung să abuzeze de aceasta, rămânând permanent niște "Big Brothers" invizibili în viața copiilor lor, conform unui material publicat de AFP. Desigur însă că oferta pentru părinții stresați care doresc să știe în orice clipă ce fac copiii lor nu este limitată doar la telefoanele mobile. Pentru aceștia există o piață de gadgeturi tehnice care i-ar fi putut face invidioși pe spionii din urmă cu un deceniu sau două. Chei magnetice, ceasuri sau brățări cu funcție de geolocalizare, brățări pentru glezne care monitorizează starea nou-născuților sau chiar paturi dotate cu senzori și conectate la internet care îi dă de gol pe adolescenții care nu se culcă la timp. Vestea bună pentru părinți este că majoritatea acestor funcții pot fi accesate cu ajutorul unui smartphone, un cadou pe care niciun copil aflat la vârsta adolescenței nu are cum să-l refuze. "Părinții doresc să nu scape situația de sub control, este modul prin care ei se simt bine", explică profesorul criminalist Sameer Hinduja, co-director al Centrului american de studii asupra amenințărilor cibernetice. Unul dintre părinții grijulii, Frank Lee, angajat în vânzări al companiei LG, a ales o brățară din plastic roz pentru fetița sa de 6 ani cu funcție de geolocalizare. Această mică bijuterie decorată cu steluțe permite trimiterea de apeluri telefonice către numere preprogramate în momentul în care copilul nu se mai află în locația unde ar trebui. "La început ne apela neîncetat. I-am spus să ne anunțe când nu va mai dori s-o poarte, însă deocamdată nu vrea s-o dea jos de la mână nici când trebuie să o pun la încărcat", povestește Lee. Pentru părinții care doresc să știe în orice moment ce fac copiii lor, dar care vor să rămână discreți, există o gamă de aplicații pentru telefoanele mobile și tablete care le permite să acceseze, spre exemplu, fotografiile făcute de copii, mesajele pe care și le dau, istoricul căutărilor pe internet și multe altele, conform lui Sameer Hinduja. De asemenea, există și aplicații care trimit alerte către părinți ori de câte ori copilul lor părăsește un perimetru predeterminat.