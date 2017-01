Tot mai mulți români aleg să lucreze în Malta

Piața forței de muncă din Malta atrage de la an la an tot mai mulți români. Potrivit publicației Malta Today, care citează un studiu prezentat recent în parlamentul maltez, în ultimul an, numărul cetățenilor români care lucrează în Malta a crescut cu 22%, de la 430 la începutul anului trecut la 522 în prezent, și cu 91% începând din 2008, când doar 274 de români lucrau în insula mediteraneană. În același timp, bulgarii formează a treia cea mai numeroasă comunitate de lucrători din alte state UE care vin în Malta, numărul lor sporind de la 617 în 2008 la 859 în prezent, iar numărul cetățenilor ungari ce muncesc în Malta a sporit cu 375% în aceeași perioadă, de la 136 în 2008 la 645 în prezent. Potrivit studiului, Malta atrage mai mulți spanioli și italieni (ale căror țări de origine au fost grav afectate de criza economică) și mai puțini germani. Astfel, numărul lucrătorilor spanioli din Malta aproape s-a dublat pe parcursul a 12 luni, de la 309 în 2012, la 593 în 2013. Doar 62 de spanioli lucrau în Malta în 2008, ceea ce înseamnă că numărul lor a sporit de zece ori până în prezent. În insulă muncesc 1.668 italieni, față de 1.070 în 2012 și 379 în 2008. Numărul germanilor care lucrează în Malta (513 în prezent) a scăzut cu 4% față de anul trecut, iar al britanicilor a crescut cu 1%.