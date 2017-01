Tot mai multe cancere

De la an la an, numărul bolnavilor de cancer creşte alarmant, atrag atenţia specialiştii. Astfel, dacă în 1994 erau declarate, la nivelul ţării noastre, 40 de mii de cazuri de diferite tipuri de cancer, în 2010 s-a ajuns la o cifră de 98 de mii de cazuri. Reprezentanţii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) atrag atenţia că maladia este una dintre bolile care provoacă cel mai mare număr de decese la nivel mondial. Totodată, specialiştii OMS spun că boala este responsabilă de 12,5% dintre decesele lumii. Datele statistice arată, de asemenea, că diferite tipuri de cancer afectează unul din doi bărbaţi şi o femeie din trei, în fiecare an medicii diagnosticând chiar şi 12 milioane de cazuri de bolnavi. În UE, cea mai des întâlnită formă de cancer este cel mamar, iar la barbaţi este cancerul pulmonar. Aşa cum am mai precizat, prognosticul pentru următorii ani este unul îngrijorător, în următorii zece ani medicii aşteptându-se la 84 de milioane de cazuri.