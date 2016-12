Tot mai multe seriale şi filme, descărcate ilegal de pe Internet

Milioane de telespectatori folosesc servicii de partajare de fişiere pentru a acesa gratuit şi ilegal copii alte diverselor conţinuturi prezentate la televiziune sau pe marile ecrane, potrivit unui studiu realizat de compania de cercetare de piaţă Big Champagne. Serialul “Heroes” a fost cel mai popular show descărcat ilegal de pe Internet anul acesta, potrivit aceluiaşi studiu. Circa 55 de milioane de persoane l-au descărcat de pe Internet, în timp ce un alt serial foarte popular, “Lost” a fost descărcat de către 51 de milioane de utilizatori şi “24” de 51,5 milioane de persoane. Conform studiului, numărul de accesări al site-urilor care pun la dispoziţia internauţilor servicii de partajare de conţinuturi s-a dublat anul trecut, iar numărul de descărcări de filme sau seriale a crescut comparativ cu numărul de descărcări de muzică. Totuşi, impactul acestor servicii de partajare de conţinuturi asupra industriei de televiziune este mai mic decît cel asupra industriei cinematografice.

Cel mai descărcat lungmetraj a fost producţia “Watchmen / Cei ce veghează” cu 16,9 milioane de descărcări, urmat de “The Curious Case of Benjamin Button / Strania poveste a lui Benjamin Button” cu 13,1 milioane de descărcări şi filmul “Yes Man / Yes Man - Un cuvânt poate schimba totul” cu 13 milioane de descărcări. Printre primele zece cele mai populare filme descărcate ilegal s-au mai numărat, în ordine “Twilight / Amurg”, “Fast and Furious / Furios şi iute”, “Gran Torino”, “Marley and Me / Eu şi Marley”, “Slumdog Millionaire / Vagabondul milionar”, “Bolt” şi “Australia”. Topul 10 al celor mai descărcate seriale de pe Internet este completat de “Prison Break”, “House”, “Fringe”, “Desperate Housewives / Neveste disperate”, “Grey\'s Anatomy / Anatomia lui Grey”, “Gossip Girl / Intrigi la New York” şi “Smallville”.