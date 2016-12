Tot mai mulţi constănţeni sprijiniţi să treacă iarna

EXTINDEREA TRANŞELOR Numărul constănţenilor care vor beneficia de ajutorul Primăriei Constanţa în ceea ce priveşte factura la căldură se va mări. „Pentru că nu putem să estimăm exact numărul persoanelor care urmează să facă cereri pentru a primi subvenţia suplimentară de la primărie, în perioada acestei ierni, va trebui să ne adaptăm şi să corectăm în permanenţă ajutoarele. Ca atare, faţă de cererile depuse până acum, şi care sunt cam 35.000 de solicitări pentru RADET şi cam 3.000 de solicitări pentru lemne, făcând calcule cu banii pe care noi îi alocăm anual pentru subvenţie, am constatat că putem acorda mai multe ajutoare. Asta înseamnă că vom majora tranşele de subvenţie”, a declarat primarul Radu Mazăre. El a precizat că în primul rând vor fi majorate procentele din partea municipalităţii pentru cei cu venituri peste limita lui Boc. „Pentru cei care erau de la 786 de lei până la 1.300 pe membru de familie şi care primeau procente de la primărie, vom creşte acest procent cu 5%. Adică, de la 786 la 840 de lei primeau 45%, acum vor primi 50%. Cei de la 840 la 900 lei vor primi în loc de 40%, 45% din factura la căldură, şi aşa mai departe. Totodată, mai dăm două tranşe suplimentare de ajutor pentru cei cu venit pe membru de familie de la 1.300 la 1.400 de lei, care vor primi 25% subvenţie de la primărie, şi pentru cei cu venituri de la 1.400 la 1.500 de lei, care vor primi de la primărie o subvenţie la factura de căldură de 20%. În aceste condiţii, ajungem cu subvenţia până la un venit cumulat de 4.500 de lei pentru o familie cu trei persoane. La persoanele singure vom creşte procentul de subvenţie acordată de Primărie cu 5%, şi de asemenea vom face încă două tranşe suplimentare. Pentru venituri de la 1.600 la 1.700 de lei vom acorda o subvenţie de 30%, iar de la 1.700 la 1.800 va fi o subvenţie de 25% din valoarea facturii”, a spus primarul. După cum bine se ştie, municipalitatea a decis, la sfârşitul anului 2011, să vină şi în sprijinul constănţenilor care au venituri reduse, dar care nu se încadrau în condiţiile lui Boc, adică aveau maşini, terenuri sau conturi în bănci. „Şi pentru această categorie de constănţeni vom realiza noi tranşe (de la 1.300 la 1.400 şi de la 1.400 la 1.500 venit pe membru de familie şi, pentru persoanele singure, de la 1.600 la 1.700 şi de la 1.700 la 1.800), care vor primi o subvenţie de 20 şi, respectiv, 25%”, a afirmat Mazăre. Pentru că mulţi dintre constănţeni nu au depus cereri de ajutor, municipalitatea a decis prelungirea termenului de depunere. „Termenul de depunere a solicitărilor va fi prelungit în mod excepţional până la 31 ianuarie 2012. Până la această dată, toţi cei care nu au depus cererile, din diverse motive, şi care se încadrează în criteriile stabilite, vor primi subvenţie începând cu luna ianuarie. Am constatat că multă lume nu a depus aceste cereri. Când le-a venit factura, au venit repede să îşi depună cererile”, a explicat Mazăre.

CONSTĂNŢENII ÎŞI POT RIDICA LEMNELE O altă categorie de constănţeni sprijiniţi de Primăria Constanţa este cea a persoanelor care se încălzesc cu lemne. „În ceea ce priveşte lemnele de foc, şi aici se vor extinde tranşele suplimentare până la 1.500 de lei venit pe membru de familie. Aceştia vor primi 500 de kilograme de lemne, în timp ce persoanele singure cu venituri până la 1.800 de lei vor primi tot 500 de kilograme de lemne. Din cauza procedurilor dificile de achiziţie, nu am putut distribui lemnele. Se ştie că am avut divergenţe cu cei de la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. În cele din urmă, am trecut peste toate aceste probleme, iar de miercuri începem distribuţia de lemne”, a spus Mazăre. Potrivit acestuia, se vor face anunţuri prin intermediul presei în ce priveşte cartierele şi zilele în care se va face distribuţia. „Îi rugăm pe toţi să urmărească presa şi să fie acasă pentru a primi lemnele. Primul cartier va fi Filimon Sârbu. Cei care au mijloace de transport şi vor să îşi ridice lemnele singuri pot face acest lucru începând de miercuri, de la un depozit improvizat aflat pe drumul spre Cumpăna. După sensul giratoriu spre Cumpăna, la 500 de metri este improvizat acest depozit de lemne, de unde pot fi ridicate între orele 8.30-17.30. Îmi cer iertare, nu am putut achiziţiona lemnele mai repede, din cauza procedurilor. Şi aşa facem acum o procedură de urgenţă”, a spus primarul. Toate aceste modificări vor fi discutate astăzi de la ora 12.00 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local Municipal, prima de acest fel din 2012.