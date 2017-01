Tot mai mulţi “drogaţi” cu etnobotanice

Deputatul independent dr. Tudor Ciuhodaru, totodată şi şeful Unităţii de Primire a Urgenţelor (UPU) din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Iaşi, a fost luat cu asalt, în ultima perioadă, de numeroşi tineri, pacienţi intoxicaţi cu substanţe etnobotanice. Într-o singură gardă, în “mâinile” medicului au ajuns 10 pacienţi intoxicaţi cu substanţele periculoase. “S-a atins recordul de 10 pacienţi trataţi într-o singură gardă, în singurul spital cu secţie de Toxicologie din Moldova. Pacienţii prezentau tulburări cardiace, respiratorii şi neuropsihice şi au necesitat măsuri de terapie intensivă încă de la preluarea de către medicii de urgenţă. Au rămas internaţi în Clinica de Toxicologie şi acum eu, care am iniţiat şi am reuşit să impun Guvernului să lanseze prima lege ce prevedea interzicerea comercializării acestor produse, mă văd depăşit de situaţie”, a declarat dr. Ciuhodaru. Şi la Constanţa, numărul prezentărilor în UPU din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) este unul mare. Potrivit purtătorului de cuvânt al SCJU, în primele şase luni ale anului, peste 100 de persoane, predominând cele cu vârste cuprinse între 16 şi 35 de ani, au ajuns la UPU, după ce au consumat plante etnobotanice, fie sub formă de ţigări, fie au inspirat praful acestora. Astfel, numărul celor afectaţi de consumul de plante etnobotanice a crescut cu 40% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. „Unii au fost spitalizaţi în secţia Terapie Intensivă, alţii au suferit crize de pierdere de cunoştinţă, după căderi alegându-se cu traumatisme craniane secundare. Până în acest moment nu am înregistrat niciun deces”, a declarat dr. Stoian. Persoanele care consumă etnobotanice prezintă dureri de cap, ameţeli, vărsături şi, în cazuri mai grave, se poate ajunge chiar până la pierderea cunoştinţei, atrage atenţia medicul. “Aceste persoane trebuie să vină de urgenţă la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale specifice în aceste situaţii”, a mai spus dr. Stoian.