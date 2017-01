Tot mai mulți români aleg să își petreacă vacanțele în propria țară

Delta Dunării, Mamaia şi Băile Felix au fost zonele cele mai căutate de turişti în sezonul 2016, cu un grad de ocupare de aproape 100% pentru mai multe săptămâni şi pentru un număr de cel puţin trei zile de vacanţă, spun reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) din România. Per total, vânzările pentru destinaţii româneşti prin agenţiile de turism au fost mai mari, în medie, cu 15% faţă de vara trecută, datorită investiţiilor realizate în ultimii ani în structurile de cazare, zone de divertisment şi relaxare, dar şi grație conjuncturii internaţionale, care a determinat un număr mai mare de români să îşi petreacă vacanţa în ţara lor. Delta Dunării a înregistrat vara aceasta o creştere de 20% a vânzărilor faţă de 2015, staţiunile balneare - de 18%, litoralul - de 12%, în timp ce vânzările pentru staţiunile montane s-au situat la acelaşi nivel ca anul trecut, arată datele ANAT.

637 DE LEI - O VACANȚĂ PE LITORAL

Într-un clasament al staţiunilor de pe litoral, în funcție de vânzările tur-operatorilor, Mamaia se află pe primul loc, urmată fiind de Venus, de Jupiter și de Eforie Nord. Turiştii au petrecut, în medie, cinci zile pe litoral, o mare parte dintre ei preferând pachetele all inclusive oferite vara aceasta de un număr de 23 de hoteluri. Preţul mediu pentru o vacanţă pe litoral a fost de 637 de lei/persoană, faţă de 563 de lei/persoană în 2015. Cele mai pline luni pe litoral au fost iulie şi august, conducerea ANAT şi tur-operatorii de intern căutând soluţii, în prezent, pentru atragerea turiştilor pe litoral, începând din 2017, şi în lunile mai, iunie şi septembrie. ”Programul „Prima Piscină“, pe care ANAT îl va propune guvernului următor, o soluție testată pe litoralul bulgăresc, poate prelungi sezonul. Turiștii sunt atrași de hotelurile care au piscină și care le oferă relaxare și divertisment pe litoral și când vremea nu este potrivită pentru stat la soare și baie în mare”, declară dr. Alin Burcea, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. ANAT este asociația patronală a agențiilor de turism din România, cărora le reprezintă interesele profesionale la nivel național, european și internațional. Asociația are ca membri activi 500 de agenții de turism, cele mai importante din țară, care cumulează peste 85% din vânzările pachetelor de turism și călătorie, estimate la aproape un miliard de euro anual, și au împreună peste 4.600 de angajați. Industria turismului în România are peste 120.000 de angajați și contribuie la economia națională cu aproape 2% din PIB.