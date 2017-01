Tot mai mulţi români economisesc pentru o casă

Băncile pentru locuinţe vor avea în jur de 400.000 de clienţi, la finele acestui an, cu 80.000 mai mulţi faţă de anul trecut. În acelaşi timp, economiile românilor vor creşte cu peste 40%, la un miliard lei, se arată într-un studiu al Asociaţiei Băncilor pentru Domeniul Locativ din România (ABDLR). „Clienţii sistemului Bauspar, de economisire-creditare, provin din familii cu venituri medii, de circa 600 euro/lună/familie, pentru care accesul la produse de finanţare imobiliară este limitat. Numărul persoanelor care au contractat un astfel de produs urmează un trend crescător, de la peste 100.000 în anul 2007, la circa 375.000 - 400.000 de clienţi estimaţi pentru finalul anului 2011”, spune economistul-şef al Băncii Comerciale Române (BCR), Lucian Anghel. La finele anului trecut, sumele economisite prin acest sistem reprezentau sub 1% din totalul depozitelor populaţiei, de peste 104 miliarde lei. Reprezentantul BCR consideră că acordarea primei de la stat are ca efect atragerea şi orientarea economiilor populaţiei spre investiţii în domeniul locativ (renovare, reabilitare, construcţie sau achiziţie de locuinţe). „De asemenea, depozitele de acest gen permit finanţarea unor investiţii anuale de circa 600 milioane lei, pentru modernizarea şi construcţia de locuinţe, fapt care generează circa 10.000 de locuri de muncă în industria construcţiilor şi aduce venituri suplimentare la bugetul de stat”, mai spune Anghel. Produsul de economisire-creditare constă în semnarea unui contract, prin care clienţii economisesc 3 - 5 ani, iar apoi au posibilitatea accesării unui credit în lei, cu dobândă fixă de 4,5 - 6%. Pe toată perioada de economisire, clienţii primesc o primă de stat în valoare de 25% pe an, în limita a 250 euro, la care se adaugă dobânda oferită de bănci.