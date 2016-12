Tot mai mulţi tineri spun „Da” de Sf. Valentin

Oamenii din popor spun că „Făurar” este „Luna dragostei”! Motivul? Pentru că în 14 februarie este binecunoscuta sărbătoare importată şi în România, cea a Sfântului Valentin sau Ziua Îndrăgostiţilor. Un motiv în plus este şi faptul că în 24 februarie se sărbătoreşte varianta românească a Sfântului Valentin, ştiută în popor ca Dragobetele. Însă, chiar dacă Dragobetele este o sărbătoare românească ce figurează până şi în calendar, tot mai mulţi adepţi are Sfântul Valentin. De altfel, s-a creat o întreagă isterie pe acest subiect şi se inventează tot felul acţiuni pe această temă. Magazinele se umplu de inimioare roşii de pluş şi tot felul de accesorii ce simbolizează dragostea. Ele sunt deliciul îndrăgostiţilor care, de obicei, îşi dăruiesc cadouri din această gamă, de Sfântul Valentin.

20 DE CUPLURI Un altfel de cadou, ce-i drept, mult mai mare, pe care unii tineri decid să şi-l facă de 14 februarie este şi... căsătoria! De la an la an, numărul tinerilor care vor să-şi unească destinele cu această ocazie este în creştere. Dacă anul trecut, la Constanţa, erau doar câteva cupluri care deciseseră să spună „Da” în faţa ofiţerului Stării Civile de Sf. Valentin, anul acesta, şefa Casei Căsătoriilor din Constanţa, Rodica Crăciun, a dezvăluit că numărul lor a crescut la 20. Mirii s-au prezentat pe rând în sala de ceremonii, au rostit „Da“-ul hotărâtor şi au semnat în cartea căsătoriilor. Cei mai mulţi speră ca Ziua Îndrăgostiţilor să le aducă o căsnicie îndelungată şi mult noroc. Printre mirii care şi-au spus „Da” unul altuia s-au aflat Stelian şi Carmen Tenca. El are 25 şi ea 27. Pentru ei, barza este pe drum, astfel că au considerat sărbătoarea de vineri drept momentul oportun să-şi unească destinele. „Sunt în luna a şaptea şi asta a grăbit puţin lucrurile”, a mărturisit Carmen, emoţionată. Stelian părea mai degajat, însă, cum s-a văzut în faţa ofiţerului Stării Civile, emoţiile l-au copleşit şi pe el.