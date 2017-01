Tot mai mulți turiști aleg România ca destinație de vacanță!

Peste 100 de agenți de turism din întreaga țară și din Republica Moldova au participat, în cursul săptămânii care tocmai s-a încheiat, la un infotrip pe litoral, organizat de Bibi Touring Turoperator. Evenimentul a ajuns la cea de-a 11-a ediție și are ca scop familiarizarea agenților de turism cu destinațiile de vacanță - Delta Dunării și litoralul românesc. Timp de 6 zile, agenții de turism au vizitat unități hoteliere și de alimentație publică din Delta Dunării, vizitând întreg litoralul, de la Sulina la Vama Veche. ”Sâmbătă și duminică, agenții de turism au vizitat stațiunea Mamaia, iar sâmbătă după-amiază au participat cu noi la evenimentul de pe plaja Modern - Sirtaki pentru Cartea Recordurilor. Le mulțumim pentru participare și știu că au fost impresionați de lucrurile pe care le-au văzut. Ne bucură că agențiile de turism organizează infotripuri pe litoral, nu doar în străinătate, ci și în România, pe litoral. Asta înseamnă că există cerere pentru această destinație, lucru care se datorează campaniilor de promovare pe care le organizăm în fiecare an”, a declarat pentru ”Telegraf” președintele Asociației Litoral - Delta Dunării, Corina Martin. Managerul general al Bibi Touring și vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România, Adrian Voican, a precizat că organizează anual acest eveniment. ”România ca destinație de vacanță a crescut în ultimul an, se vând mai multe vacanțe în țara noastră, nu doar pe litoral, ci și la munte sau în stațiunile balneare, pentru tratament. Suntem optimiști, ne bucură să vedem plajele mărite, le-am văzut și pe cele de la Eforie, din Constanța și Mamaia și este un lucru excepțional pentru litoral, este poate cea mai importantă investiție”, a declarat pentru ”Telegraf”, Adrian Voican. Acesta a precizat că investițiile din întreaga regiune a litoralului, dar și conjunctura internațională sunt favorabile turismului românesc. Potrivit estimărilor, cererea pentru vacanțe pe litoral a crescut în acest an pe perioada de Early Booking, cele mai căutate destinații fiind Mamaia, Venus și Eforie Nord.