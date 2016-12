Tot mai mulţi utilizatori de droguri cu hepatita C

Din ce în ce mai mulţi utilizatori de droguri injectabile sunt infectaţi cu hepatita C, a declarat directorul medical al Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş“, dr. Sorin Petrea. Potrivit lui, în ultimul timp se constată o creştere a asocierii infecţiei HIV cu infecţia cu virus hepatitic C, care atinge 97% la utilizatorii de droguri injectabile. „La un număr de aproximativ 800 de pacienţi studiaţi de noi am găsit această asociere. Tot la acest grup am identificat o variantă a subtipului F a infecţiei cu virus hepatitic C, care a apărut pentru prima dată în Portugalia, Spania, Grecia şi acum şi la noi, în proporţie de circa 35%”, a explicat medicul, conform unui comunicat de presă al Institutului. Dr. Sorin Petrea a precizat că, în cadrul Zilelor Ştiinţifice de la Institutul „Matei Balş“, care se desfăşoară în perioada 23 - 25 octombrie, vor fi abordate mai multe subiecte de interes, între care terapiile noi în infecţiile cu virus hepatitic C.