Tot mai puține locuri de muncă în Constanța. Care e explicația?

06:43:52 / 26 Noiembrie 2015

gasca

Cum sa fie altfel, cand gasca care a condus si conduce acest mare oraș (pe alocuri infect) si acest judet nu a știut decat sa fure pt ei, pt gasaca si pt partid? Nu au stiut, nu au putut si nu i-a interesat sa atragă investitori, prin diverse deduceri si facilitati pentru dezvoltarea unor parcuri industriale sau pt mici întreprinderi.Au creat diverse facilitati pt construcția mall-urilor si blocurilor ale prietenilor, cotizantilor , gastii...etc.In rest cresc taxele de la an la an de parca trăim in New York....