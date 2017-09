Tot se stă cu orele în Urgența Spitalului Județean Constanța. Vezi de ce!

23:08:07 / 21 August 2017

Chef de munca 0 la unii doctori.

Ok, de acord ca e super full. Dar daca la ora 4 dimineata asistenta iti spun "domnul doctor doarme si nu-l pot trezi acum" ce este de facut? Urgenta era rezolvata ca sa zic asa, dupa ce am stat in UPU de la ora 23, singura nevoie era de biletul de externare. A fost nevoie sa astept sa se faca schimbul de tura, adica s-a facut ora 7:30, cand daca dom' doctor nu era asa somnoros la 4:30 as fi fost deja acasa. In situatia asta n-am fost singurul, mai era vreo 2 persoane care mai aveau nevoie doar de confirmarea medicului pentru a putea pleca acasa. Ok, unele urgente au prioritate, total de acord, dar cum se face ca vreo o ora nu m-a bagat nimeni in seama (la asistente ma refer) iar dupa ce am fost "atent" cu una din ele am fost bagat aproape instant in seama. Daca in locul meu era o persoana saraca, fara vreo 15-20 RON la el probabil ca-l prindea tura urmatoare pana era bagat in seama de o asistenta. Sper sa nu mai ajung pe acolo, dar data viitoare cand va fi sa ajung voi tine la mine telefonul cu reportofonul pornit deoarece sunt lucruri interesante care le auzi acolo. Ajungi la spital cu cine stie ce probleme si pleci daca nu cu aceiasi problema atunci 1000% sigur cu o durere groaznica de cap si nervii cu caru'.