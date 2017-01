Toţi elevii şi profesorii de la „Titulescu”, audiaţi de procurori

Cazul profesoarei de economie Emilia Mărculescu de la Colegiul Tehnic „N. Titulescu” din Medgidia, acuzată de trafic de influenţă, s-a transformat, în doar două zile, într-o anchetă derulată la nivelul întregii unităţi de învăţământ liceal. După arestarea cadrului didactic, pe site-urile cotidianului Telegraf şi postului de televiziune Neptun, elevii au postat, sub protecţia anonimatului, o avalanşă de acuzaţii la adresa mai multor profesori ai Colegiului „N. Titulescu”. Potrivit comentariilor, prof. Mărculescu nu ar fi singura care cere bani pentru a promova elevii sau a le oferi note mai mari decât cunoştinţele posedate. Printre numele menţionate de elevi se numără şi cele ale profesorilor Adrian Ilie, Claudia Ilie şi chiar şi al directorului Maria Girip. În urma acuzaţiilor aduse de elevi, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au decis extinderea anchetei la nivelul tuturor cadrelor didactice ale unităţii de învăţământ.

500 DE ELEVI AUDIAŢI Vineri a început audierea celor aproape 500 de elevi. „Este o premieră ce facem acum. Am extins cercetările pentru a afla tot adevărul şi pentru a stabili întreaga situaţie de fapt de la această unitate de învăţământ. Vom discuta cu toţi elevii liceului pentru a afla dacă au existat profesori care să le fi cerut mită pentru a-i favoriza în vreun fel. Împreună cu patru ofiţeri din cadrul Poliţiei Medgidia am început audierile în această dimineaţă (n.r - vineri). Este un demers care necesită timp şi efort, dar obiectivul nostru este să facem lumină în acest caz. La decizia de a extinde cercetările au contribuit şi comentariile postate atât pe pagina web a cotidianului „Telegraf” cât şi pe cea a televiziunii TV Neptun, în care diverse persoane îi acuzau şi pe alţi profesori din cadrul acestei unităţi de învăţământ de fapte de corupţie. Nu ştim dacă era vorba despre elevi sau despre părinţi, dar consider că este necesară audierea tuturor elevilor acestei unităţi de învăţământ”, a declarat pentru „Telegraf” Teodor Niţă, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

SUSPENDARE AMÂNATĂ În cazul profesorului Emilia Mărculescu, conducerea Colegiului Tehnic „N. Titulescu” aşteaptă, încă, o înştiinţare oficială din partea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa pentru a putea suspenda activitatea cadrului didactic. „Directorul unităţii de învăţământ, prof. Maria Girip, a primit, vineri, din partea poliţiei din Medgidia un act în care i se comunicau anumite măsuri luate împotriva prof. Mărculescu, printre care şi aceea de a nu părăsi localitatea, însă nu se specifica dacă respectivul cadru didactic este cercetat penal sau nu”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, Maria Moga. Ea a precizat că reprezentanţii conducerii Colegiului Tehnic „N. Titulescu” au solicitat procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunal să trimită un document pe baza căruia să poată aplica legea. Mai exact, au cerut să li se comunice dacă prof. Emilia Mărculescu este cercetată penal în stare de libertate, caz în care ea va fi suspendată din activitatea pe care o desfăşoară în cadrul unităţii de învăţământ liceal. În prezent, cadrul didactic se află în concediu medical.