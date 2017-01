“Toţi mâncăm OMG-uri astăzi, chiar dacă ştim sau nu ştim” (?!)

Cu inconştienţă şi mândrie, fostul ministru al Agriculturii, Stelian Fuia, devenit extrem de gălăgios în spaţiul virtual de când a fost demis, ne anunţă că “Toţi mâncăm produse modificate genetic (OMG) astăzi, chiar dacă ştim sau nu ştim. Deci toţi mâncăm la ora actuală. Circa 90% din producţia de soia din lume este modificată genetic\". El a afirmat că până şi ciocolată are în compoziţie produse obţinute din organisme modificate genetic. Ministrul a mai spus că instituţiile statului ar trebui să controleze dacă pe ambalajele produselor scrie sau nu dacă acestea au componente modificate genetic. \"Avem o legislaţie care obligă clar ca pe etichetă să scrie dacă produsul conţine organisme modificate genetic\", a afirmat Fuia. El nu a putut preciza dacă a văzut pe piaţa românească produse pe care să scrie că au în compoziţie OMG. \"România a avut o experienţă cu aceste culturi modificate genetic, îndeosebi cu soia, şi în acel moment suprafaţa a crescut foarte mult. Astăzi, România mai cultivă suprafeţe foarte mici. Cred că anul acesta mai mult de 300 de hectare de porumb modicat genetic nu se cultivă în România. La nivel european există o întreagă dezbatere şi România va sta în acest cadru european în ceea ce priveşte acceptarea culturilor modificate genetic. Eu, în trecut, am lucrat pentru o corporaţie profund implicată în acest fenomen. E un lucru cu care mă mândresc, am fost unul dintre oamenii care au lucrat într-un astfel de proiect\", a adăugat ministrul demis al Agriculturii.