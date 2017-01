Toţi maseurii din Spitalul Clinic Judeţean au deficit de vedere

Ajută bolnavii să poată merge din nou, uitînd că şi ei suferă de un anumit handicap. Şase maseuri cu handicap de vedere lucrează în Clinica de Reumatologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă. Zilnic, prin mîinile lor trec, la propriu, peste 30 de persoane, cele mai multe cu vîrste înaintate. Cei şase maseuri au învăţat cum trebuie să trateze fiecare pacient în parte, cum să le vorbească şi, mai ales, care sînt afecţiunile de care suferă. O parte dintre maseuri au suferit intervenţii chirurgicale la ochi şi vederea li s-a îmbunătăţit, deşi tot nu văd perfect. Există însă şi o maseuză, care este nevăzătoare. “Am ajuns maseuză, pentru că aceasta este una dintre meseriile pe care le pot practica, ţinînd cont de afecţiunea de care sufăr. Am făcut cursuri la o şcoală specială şi am ajuns la spital. Fac acest lucru de peste 25 de ani şi îmi place foarte mult”, a spus Monica Lebu. Se spune că persoanele nevăzătoare fac cel mai bine masaj deoarece au simţul tactil mult mai bine dezvoltat decît o persoană văzătoare. “Există mai multe tehnici de masaj. La noi vin persoane de diferite vîrste, de aceea, este indicat să adaptăm mişcările în funcţie de vîrsta şi afecţiunile fiecărei persoane”, a spus Nicolae Suliman, unul dintre maseuri. Cei şase maseuri din Clinica de Reumatologie nu se simt constrînşi de faptul că privirea nu le este la fel de bună ca a celorlalte persoane de vîrsta lor şi nu se cataloghează “persoane cu handicap”. Din contră, se simt la fel ca toţi ceilalţi, duc o viaţă normală, au familii şi planuri de viitor. Despre unul dintre cei care lucrează în clinica spitalului se poate spune că a moştenit această meserie de la părinţii lui care, de asemenea nevăzători, au lucrat în cadrul spitalului ca maseuri. Însă nu oricine poate deveni maseur. “Cei care lucrează la noi au absolvit şcoli speciale. Sînt profesionişti, iar terapia lor este specifică. Poate fi asociată cu kinetoterapia. Sînt tehnicieni maseuri şi asistenţi de balneo-fizio-terapie. Masajul lor este deosebit de cel de întreţinere, deoarece este masaj medical. Pentru a putea face acest tip de masaj, trebuie să aibă un anumit bagaj de cunoştinţe medicale”, a declarat şeful Clinicii de Reumatologie a Spitalului Clinic Judeţean, dr. Camelia Ciobotaru. În ţara noastră există şcoli de masaj în mai multe zone ale ţării, însă cele mai renumite sînt cea de la Bucureşti şi de la Arad. Nicolae Suliman are 26 de ani, este din Năvodari şi a absolvit cursurile şcolii postliceale de la Bucureşti. Consideră că aceasta este meseria care i se potriveşte cel mai bine. “Puteam să lucrez la un depozit, de exemplu, însă mi-a plăcut ideea de a fi maseur, de a ajuta oamenii să se simtă mai bine, să facă recuperare. Avem pacienţi care vin la noi în clinică special pentru masaj. De asemenea, există cazuri în care trebuie să mergem în secţiile din spital pentru a face recuperare medicală. După 30 de masaje pe zi, îmi obosesc mîinile, însă nu este nicio problemă, deoarece îmi revin repede”, a povestit Nicu Suliman. Pacienţii clinicii spitalului spun că se simt excelent după ce au beneficiat de masaj şi că nu au ştiut că maseurii sînt nevăzători. “Nu mi-am dat seama că nu văd. Nu fac niciun gest care să indice faptul că ar avea vreun deficit de vedere. Se spune că orbii fac cel mai bine masaj. Se pare că aşa este din moment ce îmi pot mişca iar piciorul”, a spus Mircea Bută, unul dintre pacienţi. Nu numai la Spitalul Clinic Judeţean Constanţa există maseuri care au handicap de vedere, ci şi la Sanatoriul Balnear Techirghiol şi la cel din Mangalia.