Totti a lăsat să se înţeleagă că s-ar putea retrage din naţionala Italiei

Căpitanul echipei AS Roma, Francesco Totti, a lăsat să se înţeleagă, luni, că şi-a putea anunţa în curînd retragerea din reprezentativa Italiei. Atacantul în vîrstă de 30 de ani, care nu a mai jucat în echipa naţională de la Cupa Mondială din Germania, cîştigată de reprezentativa Italiei, i-a cerut un răgaz selecţionerului Roberto Donadoni pentru a se gîndi la viitorul său. “Nu ştiu dacă voi reveni în echipa naţională”, a spus Totti. “Nu există probleme între mine şi Donadoni. Lucrurile sînt clare între noi. Dacă am jucat ultimul meu meci pentru Italia? Deocamdată mă gândesc doar la AS Roma”, a adăugat fotbalistul. Francesco Totti şi ceilalţi componenţi ai reprezentativei Italiei cîştigătoare a CM au fost decoraţi, luni, cu titlul de “Cavaler”, una din cele mai înalte distincţii civile în Italia.