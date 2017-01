Totul pentru calificare

Sîmbătă seară, de la ora 20.00, HCM Constanţa va susţine manşa retur din turul al III-lea al Cupei Cupelor. Învingătoare în jocul tur, de la Constanţa, cu 21-18 în faţa lui ABC Braga, HCM va susţine partida decisivă pentru calificarea în optimile de finală ale Cupei Cupelor în Portugalia. Constănţenii se pot califica şi în cazul unui eşec la limită, însă au plecat la Braga cu intenţia declarată de a obţine victoria. “În tur am făcut unele greşeli şi n-am obţinut un succes consistent. Am lucrat foarte mult în această săptămînă pe apărare, atac, faza a doua, contraatac, dar şi la psihic. Mergem la Braga să cîştigăm”, a declarat recordmanul selecţiilor europene al HCM-ului, Laurenţiu Toma, care nu a ratat niciuna dintre precedentele 57 confruntări europene intercluburi susţinute de formaţia constănţeană în istorie. “Am avut cinci zile la dispoziţie să pregătim returul. Am mare încredere că ne vom califica şi cred că putem obţine chiar victoria la Braga”, a afirmat antrenorul principal Zoran Kurtes. Gazdele mizează mult pe aportul publicului local, biletele punîndu-se în vînzare încă de luni. Intrarea generală este de cinci euro, iar membrii cotizanţi ai clubului cu taxele achitate la zi beneficiază de gratuitate. ABC Braga este recunoscută în Portugalia pentru fanatismul suporterilor, însă jucătorii constănţeni nu se tem de atmosfera din tribune. “Sîntem obişnuiţi să jucăm cu săli arhipline, cu public ostil. Sîntem căliţi şi nu ne facem probleme în privinţa publicului”, a afirmat Toma, care a fost completat de antrenorul Kurtes: “Nu avem cum să ne temem. De ce ne-am speria, joacă cumva spectatorii?” Singura problemă de efectiv a constănţenilor este cea a lui Daniel Mureşan. Interul HCM-ului a suferit o întindere la ligamentele genunchiului drept în manşa tur, de la Constanţa, şi nu s-a putut pregăti pînă miercuri. În această săptămînă Mureşan a efectuat un singur antrenament alături de coechipierii săi, cel de joi dimineaţă. Medicii constănţeni fac mari eforturi pentru recuperarea completă a lui Daniel Mureşan, ex-băimăreanul fiind singurul inter-dreapta de meserie din lotul HCM-ului.

După un drum de aproape opt ore, jucătorii lui HCM Constanţa au ajuns, ieri, după prînz, la Braga. Delegaţia constănţeană a plecat ieri dimineaţă cu avionul, pe ruta Bucureşti - Frankfurt - Porto, iar ultimii 55 de kilometri pînă la Braga au fost parcurşi cu autocarul. În cursul serii, handbaliştii constănţeni au luat contact cu sala din Braga, susţinînd o şedinţă de pregătire. Întîlnirea ABC Braga - HCM Constanţa este programată sîmbătă, de la ora 20.00, şi va fi arbitrată de Jens Nybo / Leif Poulsen (din Danemarca).