Totul pentru cele trei puncte

FC Viitorul Constanţa şi Callatis Mangalia se întâlnesc, sâmbătă, de la ora 11.00, la Ovidiu, într-o partidă în care cele trei puncte puse în joc sunt extrem de importante pentru ambele formaţii. Viitorul şi Callatis vin după trei partide în care nu au cunoscut bucuria succesului, iar un rezultat pozitiv ar aduce mult mai multă linişte. Viitorul se confruntă şi cu unele probleme de efectiv, Ninu şi Albu fiind suspendaţi, iar Hertu este incert. Dacă Hertu avea oricum puţine şanse de a intra din primul minut, antrenorul principal al Viitorului, Cătălin Anghel, are soluţii şi pentru înlocuirea lui Ninu şi Albu, urmând ca, cel mai probabil, în primul “11“ să evolueze V. Creţu şi V. Simion. Tehnicianul Viitorului ştie şi “secretul“ succesului. „Toate echipele din subsolul clasamentului îşi vând scump pielea. Sper să fie o partidă cu multe goluri, dar în favoarea noastră. Mai puţin contează că au schimbat antrenorul, noi trebuie să fim modeşti, să ne ştim lungul nasului şi să dăm totul pe teren, fizic, mental şi tehnico-tactic“, a declarat Anghel. De partea cealaltă, Cristian Şchiopu are întreg lotul valid, iar un rezultat pozitiv la Ovidiu ar putea fi gura de oxigen de care are nevoie echipa. „Aştept o schimbare de atitudine din partea jucătorilor, un spirit de echipă şi bineînţeles un rezultat bun. Vrem să arătăm că nu suntem o echipă de ultimul loc şi nu vom merge să ne apărăm. Când vom avea ocazia, vom încerca să profităm. Viitorul este însă o echipă foarte bună, iar apetitul ofensiv pe care îl are pe teren propriu este dat şi de valoarea jucătorilor“, a declarat noul antrenor principal al Mangaliei.

Echipe probabile - Viitorul: Bolboaşă - V. Creţu, Larie, Bejan, L. Turcu - Lazăr, Onicaş, Cristocea - V. Simion, V. Rusu, A. Chiţu; Callatis: Neagu - I. Florea, Floricel, Damian, Miron - Bardu, Sofronie, Huzuneanu, Kamara - Ungureanu, Şt. Iordache.