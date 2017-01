Totul pentru victorie

Sîmbătă după-amiază, de la ora 17.00, FC Farul va primi vizita lui FC Braşov, în etapa a 13-a a Ligii I. Fără victorie în ultimele două luni, Farul speră să iasă din această pasă neagră printr-un succes în faţa echipei cu cea mai bună apărare, FC Braşov încasînd doar cinci goluri în primele 12 runde (!!!).Formaţia lui Răzvan Lucescu este neînvinsă de zece meciuri (incluzîndu-l aici şi pe cel din Cupa României) şi vine la Constanţa după cinci remize consecutive (cu Rapid, U. Craiova, FC Vaslui, Poli Iaşi şi Gloria Bistriţa). “Trebuie să ne concentrăm pentru a evita greşelile individuale şi de grup care ne-au dus la rezultatele negative din ultima vreme. Putem învinge Braşovul prin voinţă, angajament şi mult suflet”, a afirmat antrenorul principal al Farului, Ion Marin, a cărui echipă n-a mai cîştigat de opt meciuri. “Rechinii” acuză serioase probleme de efectiv, cinci jucători urmînd să absenteze: Rusmir, Barbu, Teekloh, Gerlem (toţi accidentaţi) şi Farmache (suspendat). În schimb, Chico şi Voiculeţ sînt complet refăcuţi şi ar putea reveni în echipa Farului. “Prin dăruire şi devotament putem suplini numeroasele absenţe. Am trecut printr-o perioadă grea, cu meciuri contra echipelor candidate la titlu. Acum ne aşteaptă un şir de meciuri accesibile, pe care sperăm să le tranşăm în favoarea noastră pentru a avea o iarnă mai liniştită”, a afirmat Florin Pătraşcu. FC Farul şi FC Braşov s-au mai întîlnit în urmă cu două săptămîni, în 16-imile de finală ale Cupei României, formaţia de sub Tîmpa impunîndu-se la Constanţa cu 1-0. “Nu consider că au un ascendent moral în faţa noastră pentră că atunci, şi noi şi ei, am folosit formule inedite de echipă”, a declarat Ion Marin. Braşovenii au venit la Constanţa încă de joi după-amiază. Ieri, elevii lui Răzvan Lucescu au efectuat un antrenament pe Stadionul “Voinţa” din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan”. “Nu ne aşteapta un meci usor la Constanţa. Farul se află într-o situaţie dificilă şi e clar că vor face totul pentru a cîştiga, deoarece încă un eşec ar complica şi mai mult lucrurile pentru ei”, a declarat antrenorul princial al braşovenilor, Răzvan Lucescu. Oaspeţii au venit la Constanţa fără Surdu, Ezequias, Sburlea, Senin şi Bălţoi, toţi accidentaţi.

Echipele probabile - FC Farul (antrenor Ion Marin): Curcă - Băcilă, Fl. Pătraşcu, Şchiopu, Maxim - Cruceru - Fatai, Matei, Voiculeţ, Mendy - Chico; FC Braşov (antrenor Răzvan Lucescu): Stelea - I. Voicu, N. Constantin, Abrudan, Cr. Ionescu - M. Cristescu, Măldărăşanu, Adriano, C. Munteanu - Buga, Dedu. Arbitri: Marius Avram (Bucureşti) - Eduard Dumitrescu (Piteşti), Mircea Orbuleţ (Bucureşti).