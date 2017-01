Totul sau nimic pentru Steaua

Meciul din această seară, pe care Steaua îl va susţine la Lyon, de la ora 21.45, în etapa a patra a grupelor Ligii Campionilor, este capital pentru viitorul european al trupei lui Dorinel Munteanu. Pentru a mai putea spera la continuarea aventurii europene, fie ea şi prin Cupa UEFA, Steaua nu trebuie să piardă pe terenul campioanei Franţei. Misiunea bucureştenilor se anunţă cum nu se poate mai dificilă, avînd în vedere perioadele pe care le traversează cele două formaţii în întrecerile interne. Dacă Lyon domină clar campionatul Franţei şi se îndreaptă spre al 8-lea titlu consecutiv, Steaua nu-şi regăseşte deloc cadenţa în România. În plus, campioana Franţei are şi un ascendent moral în faţa Stelei, pe care a învins-o, în urmă cu două săptămîni, cu 5-3, la Bucureşti. Noul antrenor al Stelei, Dorinel Munteanu, este de părere că în Franţa nu se poate repeta situaţia din Ghencea: “Nu am emoţii înaintea partidei cu Lyon, pentru că am încredere în echipă şi mergem acolo să facem un joc bun. Cred că partida de la Bucureşti a fost un accident. Meciul de la Lyon poate fi pentru noi ultima şansă să mergem mai departe în Liga Campionilor, dar pentru Cupa UEFA am mai avea şanse”. Delegaţia Stelei a plecat ieri dimineaţă, cu o cursă charter, spre Lyon, unde a ajuns cu aproximativ o jumătate de oră întârziere, din cauza condiţiilor atmosferice nefavorabile. Nu au făcut deplasarea Ovidiu Petre şi Emeghara, care au în continuare probleme medicale. “Meciul cu Steaua nu este decisiv, este la fel de important cum au fost şi cele de pînă acum. Trebuie să conştientizăm faptul că accederea în optimi se poate juca pînă în ultimul meci”, a spus antrenorul lui Lyon, Claude Puel.

Echipele probabile - Lyon (antrenor Claude Puel): Lloris - Reveillere, Cris, Boumsong, Grosso - Juninho, Toulalan, Makoun - Ederson, Fred, Benzama; Steaua (antrenor Dorinel Munteanu): Zapata - Ogăraru, D. Goian, Ghionea, P. Marin (Golanski) - Rădoi, Lovin - Nicoliţă, Dayro Moreno, Semedo - Kapetanos. Arbitri: Manuel Mejuto Gonzalez - Juan Carlos Yuste Jimenez şi Javier Hugo Novoa Robles (toţi din Spania).

Ciprian MIHAI

Meciuri disputate:

Etapa 1: Steaua - Bayern 0-1, Lyon - Fiorentina 2-2

Etapa a 2-a: Fiorentina - Steaua 0-0, Bayern - Lyon 1-1

Etapa a 3-a: Steaua - Lyon 3-5, Bayern - Fiorentina 3-0

Clasament Grupa F

1. Bayern 3 2 1 0 5-1 7

2. Lyon 3 1 2 0 8-6 5

3. Fiorentina 3 0 2 1 2-5 2

4. Steaua 3 0 1 2 3-6 1

Au rămas de jucat:

Etapa a 4-a (5 noiembrie): Lyon - Steaua, Fiorentina - Bayern

Etapa a 5-a (25 noiembrie): Bayern - Steaua, Fiorentina - Lyon

Etapa a 6-a (10 decembrie): Steaua - Fiorentina, Lyon - Bayern