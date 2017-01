Toyota cheamă în service 2,87 milioane de SUV-uri

Constructorul auto japonez Toyota Motor Corp cheamă la service 2,87 milioane de vehicule de teren vândute la nivel mondial, din cauza unei posibile probleme la centura din spate, informează Reuters. Operațiunea de recall vizează în principal autoturismele de teren RAV4, produse în perioada iulie 2005 - august 2014, dar și un alt SUV, denumit Vanguard, produs în perioada octombrie 2005 - ianuarie 2016 și vândut numai în Japonia. Retragerea include 1,3 milioane de vehicule vândute în America de Nord, 625.000 de vehicule din Europa, 434.000 din China, 177.000 din Japonia și 307.000 din alte regiuni. Producătorul auto a precizat că a primit informații referitoare la două incidente în care centura din spate s-a desprins în urma unor coliziuni. Toyota a adăugat că dealerii vor rezolva această problemă fără niciun cost pentru client. La începutul acestui an, compania Toyota, care include și constructorii Daihatsu Motor Co și Hino Motors Ltd, a informat că în 2015 a vândut 10,15 milioane de vehicule la nivel mondial și și-a păstrat titlul de cel mai mare constructor auto din lume, pentru al patrulea an consecutiv. Anul trecut, conform statisticilor APIA, Toyota a vândut în România 3.199 de autovehicule, dintre care 2.909 autoturisme.